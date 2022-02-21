İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Rusya-Ukrayna krizinde son gelişme! Ukrayna’da arka arkaya patlama sesleri..

Reuters tarafından yayınlanan bir son dakika haberinde Ukrayna'nın doğusu bölgesinde bulunan Donetsk kentinde arka arkaya patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

21 Şubat 2022 Pazartesi 00:53
Rusya-Ukrayna krizinde son gelişme! Ukrayna’da arka arkaya patlama sesleri..
Takip Et:

Rusya ve Ukrayna arasında meydana gelen krizin farklı bir boyuta geçtiği öğrenildi. Ukrayna'nın doğusunda yaşanan bir son dakika gelişmesinde Donetsh şehir merkezinden peş peşe patlama sesleri ile birlikte iplerin iyice gerildiği bildirildi.

Bölgede yaşayan görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Reuters'ın servis ettiği habere göre Ukrayna'da ayrılıkçı halkın toplandığı Donetsk şehir merkezinde arka arkaya patlama sesleri geldi. Donetsk'te hoparlör aracılığı ile bir anons yapıldığı ve anonsta da vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Patlamaların kaynağının henüz netlik kazanmadığının belirtildiği haberde patlamanın Rusya ile yaşayan krizle ilgili olup olmadığına dair de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

700 BİN KİŞİ ŞEHİRDEN AYRILDI

Donetsk kentinde ilk başta kadın ve çocukların bindirildiği otobüslerin şehri terk ettiği öğrenilirken kent genelinden yaklaşık olarak 700 bin kişinin Rusya'ya tahliye edilmesinin planlandığı aktarıldı.



Son Güncelleme: 21.02.2022 00:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaPatlama SesleriSavaş Başlıyormu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6,5 Büyüklüğünde korkutan deprem!
6,5 Büyüklüğünde korkutan deprem!

Popüler Haberler

Ahirete inanmak insana neler kazandırır? Ahiret inancı neden önemlidir?
Ziraat Bankasından 200.000 TL'ye kadar kredi almak mümkün! Krediden faydalanacak kişiler kimler?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 21 Şubat 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu
Engelli kartları nerelerde kullanılır? Şubat 2022 Engelli kimlik kartı nasıl alınır?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 21 Şubat 2022 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 21 Şubat 2022 Pazartesi
Kardeşlerim Doruk kimdir? Onur Seyit Yaran hakkında bilgiler
SGK müjdeyi verdi! Anne ve babalara 2 bin 368 lira ödeme yapılacak
İslam dini ile diğer dinlerdeki Allah inancı farklılıkları nelerdir?
Birden fazla ilah var mıdır? Kaç tane ilah vardır? İlah kimdir?
Emekli olan memurlar hangi yardımlardan faydalanabilir? Emekli memurlar devlet yardımlarını alabiliyor mu?
Ebru Helvacıoğlu kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?
Volim fiyatları ne kadar? Volim fiyatları belli oldu
30 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Diğer motorlu araç sürücüleri 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Meleklerin özellikleri nelerdir? Meleklerin cinsiyeti var mıdır?
02162120227 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
Melis Minkari kimdir, kaç yaşında? Melis Minkari hakkında bilgiler
Sahur vaktinde okunacak dualar nelerdir?
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 20 Şubat 2022 Pazar Bitcoin ne kadar oldu?
Cin ve şeytan nedir? Şeytanlar ve cinler insanlara zarar verebilir mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.