Rusya-Ukrayna krizinde son gelişme! Ukrayna’da arka arkaya patlama sesleri..

Rusya ve Ukrayna arasında meydana gelen krizin farklı bir boyuta geçtiği öğrenildi. Ukrayna'nın doğusunda yaşanan bir son dakika gelişmesinde Donetsh şehir merkezinden peş peşe patlama sesleri ile birlikte iplerin iyice gerildiği bildirildi.

Bölgede yaşayan görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Reuters'ın servis ettiği habere göre Ukrayna'da ayrılıkçı halkın toplandığı Donetsk şehir merkezinde arka arkaya patlama sesleri geldi. Donetsk'te hoparlör aracılığı ile bir anons yapıldığı ve anonsta da vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Patlamaların kaynağının henüz netlik kazanmadığının belirtildiği haberde patlamanın Rusya ile yaşayan krizle ilgili olup olmadığına dair de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

700 BİN KİŞİ ŞEHİRDEN AYRILDI

Donetsk kentinde ilk başta kadın ve çocukların bindirildiği otobüslerin şehri terk ettiği öğrenilirken kent genelinden yaklaşık olarak 700 bin kişinin Rusya'ya tahliye edilmesinin planlandığı aktarıldı.