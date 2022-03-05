Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta kısmi ateşkes kararı!

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 10. gününde iki ülke arasında yapılan bir anlaşmayla geçici ateşkes kararı alındı. Bu süreçte en çok sivillerin etkilendiği Mariupol ve Volnovaha'da güvenlik koridoru açılacak ve siviller tahliye edilecek.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında, Moskova saati ile saat 10.00'dan itibaren Ukrayna'nın Mariupol ve Volnovaha şehirlerinde geçici ateşkes kararın başladığı ve bu süreçte de orada yaşayan sivillerin güvenlik koridoruyla çıkarılmasının gerçekleştirileceği bildirildi.