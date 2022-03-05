İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta kısmi ateşkes kararı!

Ukrayna'nın Mariupol ile Volnovaha'da yaşayan sivillerin tahliyelerinin yapılabilmesi için geçici olarak ateşkes ilan edildi.

05 Mart 2022 Cumartesi 12:30
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta kısmi ateşkes kararı!
Takip Et:

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 10. gününde iki ülke arasında yapılan bir anlaşmayla geçici ateşkes kararı alındı. Bu süreçte en çok sivillerin etkilendiği Mariupol ve Volnovaha'da güvenlik koridoru açılacak ve siviller tahliye edilecek.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında, Moskova saati ile saat 10.00'dan itibaren Ukrayna'nın Mariupol ve Volnovaha şehirlerinde geçici ateşkes kararın başladığı ve bu süreçte de orada yaşayan sivillerin güvenlik koridoruyla çıkarılmasının gerçekleştirileceği bildirildi.



Son Güncelleme: 05.03.2022 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna SavaşıMariupolVolnovahaAteşkes KararıKısmi Ateşkes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6,5 Büyüklüğünde korkutan deprem!
6,5 Büyüklüğünde korkutan deprem!

Popüler Haberler

TJK 5 Mart 2022 Cumartesi at yarışı sonuçları
Üç ayların önemi nedir? Üç aylarda oruç tutmanın sevabı var mı?
Regl kanaması düzensiz olan kadınlar nasıl oruç tutmalıdır?
Oruç tutarken mekruhlar nelerdir? Orucun mekruhları nelerdir?
Ramazan’ı karşılamak için oruç tutulur mu?
İskender Bağcılar kimdir? Ünlü oyuncu İskender Bağcılar hakkında merak edilenler
Oruç tutarken hangi sünnetler yapılır? Orucun sünnetleri nelerdir?
Ramazanın bereketi ve önemi nedir?
Orucu bozan durumlar neler? Orucu bozmayan şeyler neler? Neler orucu bozar yada bozmaz? Oruç kefareti gerektiren şeyler nelerdir?
Teşkilat dizisi Adem kim? Yavuz Bingöl kim, kaç yaşında?
İş Bankası Maximum kredi kartı nasıl internet alışverişine açılır?
Astsubay olma şartları neler? Astsubay maaşları ne kadar?
Artık WhatsApp kullanamayacaksınız!
Çanakkale Belediyesi personel alımı şartları nelerdir?
08504841243 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
Dominos Pizza bayilik şartları nelerdir?
Çok fazla kaza orucu nasıl tutulur? Kaza orucuna nasıl niyet edilir?
Göz damlası oruca zarar verir mi?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 5 Mart 2022 Cumartesi
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 5 Mart 2022 Cumartesi Instagram giriş sorunu
Oruç tutabilme imkânı varken tutmayıp fidye verirse oruç borcundan kurtulmuş olur mu? Kimler oruç fidyesi verebilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.