Rus tanklarının üzerindeki 'Z' ve 'V' harflerinin ne anlama geldiği açıklandı!

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan kriz, Rus ordusunun ülkeye girmesi sonucu savaşa dönüştü. Bir çok bölgede yaşanan sıcak çatışmalar devam ederken Rusya'nın Ukrayna’da kullandığı zırhlı araçların ve tankların üzerinde 'Z' ve 'V' harflerinin yazdığı görüldü. Harflerin hangi amaçla yazıldığı ve ne anlama geldiği de büyük merak konusu oldu.

Söz konusu harflere ilişkin bir açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, tankların üzerinde yazılı olan 'Z' ve 'V' harflerinden 'Z' harfinin "Zafer", 'V' harfinin ise "Görev tamamlanacak" anlamını taşıdığını duyurdu.