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Putin uzlaşma önerilerine sert çıktı: Asla taviz vermeyiz!

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz hakkında uzlaşma önerilerine açıklık getiren Putin, konuyla ilgili çok sert bir çıkış yaparak asla taviz vermeyeceklerini söyledi.

23 Şubat 2022 Çarşamba 13:02
Putin uzlaşma önerilerine sert çıktı: Asla taviz vermeyiz!
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ABD ve batılı devletler Rusya ile Ukrayna arasında olası bir savaş üzerinde değerlendirmeler yaparken, iki ülke arasındaki gerilimde neredeyse kopma noktasına geldi. Yaşanan Rusya-Ukrayna krizi tüm dünyada endişeye neden olurken Rusya lideri Putin'in sözde bağımsız Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararı sonrası tüm gözler her iki tarafında atacağı adımlara odaklandı.

RUSYA: ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ!

Ortaya atılan farklı iddialar ve bazı ülkelerin Rusya'ya karşı aldıkları yaptırım kararlarına ilişkin bir açıklama yapan Putin, ülkede 'Anavatan Savunucusu Günü' nedeniyle resmi tatil olmasında dolayı bir video kaydı yayınlayarak önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi ile ilgili de konuşan Putin tek bir konuda çok sert çıkış yaptı.

Rusya'nın en karmaşık sorunlara bile diplomatik çözümler arayan bir ülke olduğunu ve bütün sorunlar karşısında da dürüst bir diyaloğa her daim açık olduğunu belirten Putin, askerlerini tebrik etti ve ordunun profesyonelliğinden bahsetti. Her daim uzlaşmacı taraflarının olduğunu vurgulayan Putin, işin içine Rusya'nın çıkarları ve vatandaşlarının güvenliği girdiğinde bu konularım kendileri için pazarlık konusu bile olamayacağını söyledi.



Son Güncelleme: 23.02.2022 13:02
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Lideri PutinKırmızı çizgiUkrayna KriziUzlaşma
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