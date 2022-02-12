Putin-Macron görüşmesindeki uzun masanın perde arkası belli oldu!

Geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Kremlin Sarayı'nda ağırladı. Dünya gündeminin en çok konuşulan randevusu olarak kabul edilen görüşmede Putin'in Macron'u dev bir masada ağırlaması çok fazla yoruma neden olmuştu.

DEV MASANIN PERDE ARKASINDA PCR TESTİ ÇIKTI!

ile görüşme yapmadan önce Rus doktorlara PCR test öneeği vermek istemeyen'un bu nedenle dev masada ağırlandığı açıklandı. Kremlin Sarayı, söz konusu açıklamayı doğrularken Macron’a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise ilginç bir detay öğrenildi.

Fransa'da bir yetkilinin Rusya'nın Cumhurbaşkanının DNA'sını ele geçirmelerini kabul etmek istedikleri için böyle bir karar aldıklarını söylediği belirtildi.

Fransa basını ise, konuyla ilgili yaptığı haberlerde Rusya zirvesi öncesi Macron'un 2 kez PCR testi yaptırdığını ve buna rağmen Rusya'nın Macron'dan 3'üncü testi yaptırmasını talep ettiklerini ve bu talep karşısında Macron'un Rus doktorlara test öneği vermeyi reddettiği yazıldı.