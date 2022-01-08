Pakistan'da etkili olan kar yağışı can aldı: 21 kişi donarak öldü!

Pakistan, son bir kaç gündür etkili olan kar yağışı ile mücadele ederken, ülkeden üzücü haberler gelmeye başladı. Başkent İslamabad'a yaklaşık 70 kilometre kadar uzak bir mesafede bulunan Murree şehri ile Galiyat bölgesi, kar yağışının en çok hissedildiği yerler oldu.

Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarının içinden çıkamayarak mahsur kalan 21 kişinin donarak hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılırken, ölenler arasında bir polis memuru ve eşi ile birlikte 5 çocuğunun da olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, bölgede hafta sonu tatili nedeniyle çok sayıda aracın yolda kaldığını ve bu nedenle trafiğin de tıkandığını bildirerek, durumun kontrol altına alınması için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Afet bölgesi ilan edilen Murree şehri için giriş ve çıkışların yarın akşam saatlerine kadar kapatıldığı bilgisini paylaşan Ahmed, binlerce kişinin sokakta kaldığını ve tahliye işlemleri için de sivil personele destek için askerlerin çağrıldığını söyledi.