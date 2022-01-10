New York'ta bir binada çıkan yangında 19 kişi can verdi!

New York eyaletine bağlı Bronx bölgesinde bulunan 19 katlı bir apartmanda yangın alarmı verildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine giden New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) 200'den fazla personeliyle yangına müdahale etti.

İtfaiye Departmanı (FDNY) komiseri Daniel Nigro, yangının kontrol altına alınmasının hemen ardından yaptığı bilgilendirmede, 911 aramasında yaklaşık 3 dakika sonra olay yerine gidildiği ve 200'den fal itfaiye ekibinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını söyledi.

Yangının kontrol altına alınması sonrası yapılan kurtarma çalışmalarında 9'u çocuk olmak üzere 19 kişinin hayatının kaybettiğinin belirlendiğini aktaran Nigro, çok sayıda yaralı olduğunu ve yaralananların çoğunun da yangının çıktığı 3. katın üzerindeki dairelerde olduğunu belirtti.