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Meksika liginde kanlı maç: 17 kişi öldü!

Meksika Ligi'nde karşı karşıya gelen Queretaro ile Atlas takımlarının sahada olduğu sırada trübünlerde kavga çıktı. Taraftarların birbirine girdiği kavgada 17 kişi hayatını kaybetti.

06 Mart 2022 Pazar 15:31
Meksika liginde kanlı maç: 17 kişi öldü!
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Meksika Liga MX maçlarında Queretaro ile Atlas takımları karşı karşıya geldi. Maçın 63. dakikasına kadar herşey yolunda giderken 63. dakikada büyük olaylar çıktı. 

Stadyumda taraftarların birbirine girdiği kavga sahaya kadar inerken hakem maçı durdurarak oyuncuları soyunma odalarına gönderdi. Birçok taraftar karşı takımın taraftarlarını yaralayabilmek için silah kullanırken stadyumda şiddet iyice patlak verdi.

İki takım taraftarları arasında çıkan olaylar sonrasında 17 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken 22 kişinin de çıkan arbedede yaralandığı bildirildi. Olaylar sosyal medya hesaplarından da paylaşılırken görüntülerde her iki takım taraftarlarının ilk olarak sözlü olarak tartıştıkları daha sonra olayın yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştüğü görülüyor.



Son Güncelleme: 06.03.2022 15:31
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Anahtar Kelimeler:
Meksika LigiKavga17 ölüQueretaro Atlas Maçı
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