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Kuyuya düşen çocuk 76 saattir kurtarılmayı bekliyor!

Fas'ta arama kurtarma ekipleri, 32 metre derinliğinde olan bir kuyuya düşen 5 yaşındaki çocuğu kurtarmak için seferber oldular.

05 Şubat 2022 Cumartesi 12:44
Kuyuya düşen çocuk 76 saattir kurtarılmayı bekliyor!
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Fas'ta geçtiğimiz salı günü 32 metre derinliğinde olan bir kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan isimli bir çocuk için tüm arama kurtarma ekipleri seferber oldu. 76 saattir süren kurtarma çalışmalarında son olarak beton borular kullanılarak yatay sondaj operasyonu başlatıldı.

Günlerdir içinde bulunduğu kuyundan kurtarılmayı bekleyen Rayyan'ın olduğu yere ulaşabilmek için yatay kazı başlatıldı. Yaklaşık olarak 8 metre gibi bir mesafeyi içeren kazının uzman ekipler tarafından yapıldığı bildirildi.

Bölgeye, çocuğun kuyudan çıkarıldığı anda acil müdahale ve hastane nakli için bir ambulans ve bir helikopterin hazır bulundurulduğu öğrenilirken kuyunun içine indirilen kamerada çocuğun hala hayatta olduğu görüldü.

Çocuk için ayrıca oksijen desteğinin de verildiği kaydedildi.



Son Güncelleme: 05.02.2022 12:44
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Fas5 Yaşında çocukKuyu76 SaatKurtarma çalışmaları
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