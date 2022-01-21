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Koronavirüs aşısı Avusturya'da zorunlu oldu!

Avusturya'da parlementoda yapılan oylama ile birlikte koronavirüs aşısı ülke genelinde zorunlu hale getirildi. Yasalaştırılan karar gereği yasayı ihlal edenler 3 bin 600 euroya kadar para cezası ödeyecek.

21 Ocak 2022 Cuma 10:33
Koronavirüs aşısı Avusturya'da zorunlu oldu!
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Avusturya Parlementosu, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bir ilki gerçekleştirdi ve ülke genelinde koronavirüs aşısızorunlu hale getirdi. Yapılan oylamada 33 hayır oyuna karşılık 137 oy ile Kovid-19 aşısının uygulanma zorunluğu yasalaştırıldı.

Aşı yaptırma zorunluluğun parlamento tarafında kabul edilmesi sonrası söz konusu yasal uygulamanın 1 Şubat tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi. Yasaya göre, Kovid-19 aşısının 18 yaşından küçükler, hamile ve tıbbi muafiyete sahip kişiler hariç diğer herkes için zorunlu olacağı belirtildi. 

YASAYI İHLAL EDENLERE 3 BİN 600 EURO PARA CEZASI

Parlemento tarafından onaylanmış olan yasaya karşı gelenler ve uymayanlar için 15 Mart tarihine kadar bir işlem yapılmayacağı, bu süreç içerisinde yeni yasa ve aynı zamanda Kovid-19 aşılarının koruyuculuk etkileri hakkında kendilerine bilgilendirme yapılacağı aktarıldı. 15 Mart tarihinden itibaren ise yasayı ihlal eden kişilere kanun gereği 3 bin 600 euroya kadar bir para cezasının uygulanılacağı söylendi.


Son Güncelleme: 21.01.2022 10:33
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs AşısıAvusturyaZorunluYasa
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