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Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında duvara yazılan hakaret içerikli bir yazı ülkeyi ayağa kaldırdı. Polis, yazının sahibini bulabilmek için kapı kapı dolaşarak el yazısı örneği topluyor.

07 Ocak 2022 Cuma 13:44
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
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Dün gerçekleştirdiği hipersonik füze denemesiyle tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Kuzey Kore'de güvenlik güçleri Kore halkının el yazısı öneklerini toplamaya başladı. Nedeni ise Kim Jong Un hakkında yazılan bir duvar yazısı.

Kuzey Kore polisini alarma geçiren olayda, bir duvarda lider Kim Jong Un ile ilgili hakaret içerikli yazı görüldü. Polis, hemen güvenlik kameralarını inceledi ve bölgeye yakın yerde yaşayan halkı sorgulamaya başladı.

Kuzey Kore yetkilileri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada Kim Jong Un'a karşı yapılan küfür içerikli grafitinin ortaya çıkması sonrası Pyongyang'da yaşayan vatandaştan el yazısı öneklerinin alındığı bildirildi. El yazısı önekleriyle duvar yazısı öneği karşılaştırılarak yazıyı kimin yazdığı bulunacak.

Pyongyang'ın genelinde kurulan çok sayıda CCTV kamerası kullanan polis ekipleri, yazıyı yazan şahsın yakalanmasının an meselesi olduğunu iddia ederken, söz konusu yazının bir işaret fişeği ateşlemesinden de korkulduğu belirtiliyor.


Son Güncelleme: 07.01.2022 13:44
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Anahtar Kelimeler:
Kim Jong UnKuzey KoreDuvar YazısıEl örnekleriHipersonik Füze Denemesi
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