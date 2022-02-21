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Kanada’da binlerce kadın zorla kısırlaştırıldı!

Kanada'dan gelen bir haber dünya basının gündemine bomba gibi düştü. Ülke genelinde binlerce kadının kendi istekleri dışında kısırlaştırıldıkları öne sürüldü.

21 Şubat 2022 Pazartesi 00:53
Kanada’da binlerce kadın zorla kısırlaştırıldı!
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Dünya basını bugün Kanada’da yaşanan insanlık dışı bir skandalla çalkalanıyor. Ülke genelinden binlerce kadının zorla kısırlaştırıldığı haberi ortaya çıkarken, 4 ayrı eyalet mahkemelerinde kendi istekleri dışında kısırlaştırıldıklarını öne süren yerli kadınları temsilen açılmış 5 ayrı davanın olduğu belirtildi.

Kanada'da First Nation yerlilerinden olan haberci Creeson Agecoutay’ın edindiği bilgilere göre, doğum yapmak için hastaneye başvuran kadınların kendilerine haber vermeden operasyon sırasında kısırlaştırılma işlemi yapıldığı ortaya çıktı. Bu işlemlerin ise özellikle sezaryen doğum gerektiren hallerde hamile kadınlara bir onay formu imzalattıklarını belirten Agecoutay, hastane görevlilerinin ameliyattan dakikalar önce formun altına 'tüp ligasyonu'na ilişkin bir madde eklediklerini söyledi.

 



Son Güncelleme: 21.02.2022 00:53
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Anahtar Kelimeler:
KanadaKısırlaştırmaZorla Kısırlaştırma
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