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İran'dan doğalgaz çıkışı: İhraç konusunda sıkıntı yok!

Bir kaç Avrupa ülkesinin Rusya'ya karşı aldığı birçok yaptırım kararı sonrasında Moskova yönetimi Avrupa'ya sattığı gaz ile ilgili olumsuz yönde peş peşe açıklamalar yaparken İran, Avrupa ülkelerinde doğalgaz tedariği konusunda yeşil ışık yaktı.

23 Şubat 2022 Çarşamba 13:09
İran'dan doğalgaz çıkışı: İhraç konusunda sıkıntı yok!
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Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında ortaya çıkan doğalgaz krizi sonrasında İran'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin hem komşularına hem de Avrupa'ya doğalgaz ihraç etmeleri için kendilerinde yeterli kapasitenin olduğunu söyledi.

"İRAN, DOĞALGAZ ÜRETİM ARTIRMA PLANLARI YAPIYOR"

İran devlet televizyonundaki bir programa katılan ve burada önemli açıklamalarda bulunan  yayınlanan bir programa katılan Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinde doğalgaz üretimiyle ilgili artırma planları olduğunu duyurdu.  

Katar'da düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler formunda Venezuela ile bir anlaşma yaptıklarını ve enerji iş birliği ile ilgili bir mutabakat zaptı imzaladıklarını söyleyen Uci, yapılan anlaşma gereği ABD'nin yaptırımlarında dolayı yabancı yatırım ve teknolojinin gerisinde kalan Venezuela'da hem petrol hem de gaz rafinerileriyle ilgili sahaları genişletme kararı aldıklarını aktardı.

"AVRUPA'YA GAZ VERME KAPASİTEMİZ VAR"

İran'ın petrol ürünlerinde hem üretim hem de rafine alanında çok geliştiğini ve transfer alanında da uzmanlaşmış insan sermayesine sahip olduğuna dikkat çeken Uci, Avrupa'ya gaz temin edilebilmesiyle ilgili gerekli kapasitelerinin olduğunu 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler formunda da aktardıklarını ve önümüzdeki yıllarda da dünyada gaz ticaretinden alınan yüzde 2 payımızı artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.



Son Güncelleme: 23.02.2022 13:09
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Anahtar Kelimeler:
İranRusya Urayna KriziDoğalgaz TedariğiAvrupaya Doğalgaz Satışı
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