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DSÖ, Omicron varyantından sonra yenileri geleceğini duyurdu!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün sürekli evrim geçirdiğini ve son görülen Omicron varyantının da son olmadığı yenilenerek başka varyantların beklenildiğini açıkladı.

07 Ocak 2022 Cuma 13:31
DSÖ, Omicron varyantından sonra yenileri geleceğini duyurdu!
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) eCnevre'de bulunan merkezinde küresel sağlık uzmanları ile bir toplantı gerçekleştirildi. 2022 yılının ilk toplantısına başkanlık eden DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, herkesin endişe içinde baktığı Omicron varyantı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Varyantın çok hızlı bri yayılma hızına sahip olduğunu belirten Ghebreyesus, bu varyantın da dünya genelindeki sağlık sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturduğunu söyledi.

Kovid-19'un son mutasyonu Omicron varyantının son varyant olarak görülmesinin yanlış olduğunu kaydeden Ghebreyesus, virüsün sürekli evrim geçirdiğini ve bundan sonraki süreçte de yeni varyantların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Omicron varyantının hızlı yayılması nedeniyle hastanelerde aşırı kalabalık bir durumun meydana geldiğine de değinen Ghebreyesus, sağlık personelinin yetersizliğinden ve aşırı derecede yoğunluktan dolayı diğer hastalıklara yada yaralanmalara gerekli özenin gösterilemediği ve böyle bir durumda da 'önlenebilir' ölümlerin meydana geldiğini ifade etti.


Son Güncelleme: 07.01.2022 13:31
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Dünya Sağlık ÖrgütüTedros Adhanom GhebreyesusOmicron VaryantıSon Varyant Mı
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