Danimarka, aşı programını bahar aylarında bitiriyor!

1 Şubat tarihinden itibaren koronavirüs tedbirlerinin hepsini kaldıran Danimarka, Kovid-19'u kritik hastalık kategorisinden çıkardı. Ülkede ayrıca aşılama programını da bahar aylarında sona erdirme kararı da alındı.

Danimarka'da koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama uygulamalarında aşılama oranlarının beklenilenden yüksek seviyelere çıkması, ülke genelinde Kovid-19'un üçüncü dalgasının ise nüfusun büyük bir bölümünün virüse karşı bağışıklık kazanmasına neden olduğu açıklandı.

Ulusal Sağlık Kurumu yetkililerinin söz konusu verilere ilişkin yaptığı açıklamada ayrıca, Kovid-19'un kritik hastalık kategorisinden çıkarılmasına yönelik alınan kararın ardındanaylarında ise Kovid-19 aşılama programının tamamen sonlandırılmasına ilişkin bir karar alındığı aktarıldı.

Açıklamada, koronavirüs aşısının 3'üncü dozunun 18 yaş altı gruplara vurulmasını ve huzurevlerinde kalanlarla 85 yaş ve üzeri vatandaşlara da 4'üncü dozun yapılmasının tavsiye edilmediği de belirtildi.