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Danimarka, aşı programını bahar aylarında bitiriyor!

Danimarka'nın Ulusal Sağlık Kurumu yetkilileri tarafından yapılan bir açıklamada Kovid-19 için başlatılan tüm aşılama programlarının bahar aylarında sona erdirileceği bildirildi.

12 Şubat 2022 Cumartesi 18:55
Danimarka, aşı programını bahar aylarında bitiriyor!
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1 Şubat tarihinden itibaren koronavirüs tedbirlerinin hepsini kaldıran Danimarka, Kovid-19'u kritik hastalık kategorisinden çıkardı. Ülkede ayrıca aşılama programını da bahar aylarında sona erdirme kararı da alındı.

Danimarka'da koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama uygulamalarında aşılama oranlarının beklenilenden yüksek seviyelere çıkması, ülke genelinde Kovid-19'un üçüncü dalgasının ise nüfusun büyük bir bölümünün virüse karşı bağışıklık kazanmasına neden olduğu açıklandı. 

Ulusal Sağlık Kurumu yetkililerinin söz konusu verilere ilişkin yaptığı açıklamada ayrıca, Kovid-19'un kritik hastalık kategorisinden çıkarılmasına yönelik alınan kararın ardından ilkbahar aylarında ise Kovid-19 aşılama programının tamamen sonlandırılmasına ilişkin bir karar alındığı aktarıldı.

Açıklamada,  koronavirüs aşısının 3'üncü dozunun 18 yaş altı gruplara vurulmasını ve huzurevlerinde kalanlarla 85 yaş ve üzeri vatandaşlara da 4'üncü dozun yapılmasının tavsiye edilmediği de belirtildi.

 



Son Güncelleme: 12.02.2022 18:55
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Anahtar Kelimeler:
DaniamarkaAşılama ProgramıIlkbaharBitirme Kararı
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