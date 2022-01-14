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Cinsel tacizle sarsılan Kraliyet Ailesi'nde Prens Andrew'ın unvanları geri alındı!

Kraliçesi II. Elizabeth'in ortanca oğlu York Dükü Prens Andrew hakkında yıllar önce cinsel istismar uyguladığı ile ilgili ABD'de devam eden davadan dolayı Kraliyet Ailesi prensin, tüm askeri ve kraliyet unvanlarını elinden aldı.

14 Ocak 2022 Cuma 12:21
Cinsel tacizle sarsılan Kraliyet Ailesi'nde Prens Andrew'ın unvanları geri alındı!
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Yıllar önce Virginia Giuffre isimli bir kişi Kraliçesi II. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew'in 17 yaşında olduğun dönemde kendisine hem cinsel saldırıda hem de tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Prens Andrew tarafında ise bu iddialar sert bir dille yalanlanmıştı.

Bu iddialara yönelik açılan dava ABD'de devam ederken İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in onayı ile York Dükü Prens Andrew'in tüm askeri unvanları ve kraliyette olan himayeleri tamamiyle geri alındı.

Prens Andrew, davası sonuçlanana kadar bir kamu görevi üstlenmeyecek, davasına normal vatandaş olarak katılacak.


Son Güncelleme: 14.01.2022 12:21
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Anahtar Kelimeler:
Prens AndrewKraliçe ElizabethCinsel TacizAskeri UnvanlarGeri Alınma Kararı
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