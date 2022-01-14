Cinsel tacizle sarsılan Kraliyet Ailesi'nde Prens Andrew'ın unvanları geri alındı!

Yıllar önce Virginia Giuffre isimli bir kişi Kraliçesi II. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew'in 17 yaşında olduğun dönemde kendisine hem cinsel saldırıda hem de tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Prens Andrew tarafında ise bu iddialar sert bir dille yalanlanmıştı.

Bu iddialara yönelik açılan dava ABD'de devam ederken İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in onayı ile York Dükü Prens Andrew'in tüm askeri unvanları ve kraliyette olan himayeleri tamamiyle geri alındı.

Prens Andrew, davası sonuçlanana kadar bir kamu görevi üstlenmeyecek, davasına normal vatandaş olarak katılacak.