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Çin, 4 dakikada sonuç veren Kovid test yöntemini buldu!

Çin'de bilim insanları şimdiye kadar en hızlı sonucu veren Kovid-19 test yöntemini buldu. Araştırmacıların 4 dakika içinde sonuç veren test ile ilgili detaylar Nature Biomedical Engineering dergisinde yayımlandı.

09 Şubat 2022 Çarşamba 15:22
Çin, 4 dakikada sonuç veren Kovid test yöntemini buldu!
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Bir kaç Çinli araştırmacı tarafından yapılan çalışmada en hızlı sonucu veren bir Kovid-19 testi geliştirildi. Buluşu yapılan testin PCR testi kadar güvenilir olduğu ve sonucu da 4 dakika gibi bir sürede verdiği aktarıldı.

Çin'in en itibarlı üniversitelerinin başında gelen Shanghai'deki Fudan Üniversitesi araştırmacılarının en hızlı yöntem diye adlandırdıkları testin kişiden alınmış olan sürüntüdeki DNA'nı analizinin yapılabilmesi için mikroelektronikten tekniğinden yararlanılan bir sensör oluşturduğu belirtiliyor. Testin tasarlayıcısı olan ekip, taşınabilen bir makineye bağlı olarak yerleştirilen sensörün ise sonucu 4 dakika gibi bir sürede oraya çıkardığını bildiriyor. 

33 KİŞİDE DENENEN TSET PCR İLE AYNI SONUCU VERDİ

Araştırmacı bilim insanları öne sürdükleri bu iddialarını netleştirmek için koronavirüse yakalanmış 33 kişiden sürüntü numunesini aldı. Ve her iki yöntemin karşılaştırılması için aynı anda PCR testine de numuneler verildi. Her iki test aynı anda birebir sonuç verirken oluşturulan bu tertibatın birçok farkı yerde kolaylıkla kullanılabileceğini kaydettiler.



Son Güncelleme: 09.02.2022 15:22
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Anahtar Kelimeler:
Çin4 Dakikada Koronavirüs TestiPCR Testi
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