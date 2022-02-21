Brezilya'daki sel felaketinde bilanço giderek artıyor!

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaleti sel felaketiyle zor zamanlar yaşıyor. Dağlık bölgesinde bulunan Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları yüzünden ölü sayısının 136'ya çıktığı bildirildi. Yetkililer şu an için kayıtlarda 218 kişinin kayıp olarak yer aldığını söylediler.

Selden sonra bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatan ekipler toplamda 967 kişiyi sığınaklara yerleştirirken kayıp olarak bildirilmiş olan 218 kişiden kaçının bulunup bulunmadığı ile ilgili de ayrı bir çalışma başlattıkları aktarıldı.

Yaşanan sel felaketi sonrası yerel basına bir açıklama yapan Rio de Janeiro Eyaleti Sivil Savunma Sekreteri Leandro Monteiro, bölgede meydana gelen değişken hava şartları yüzünden toprak kaymasının oluştuğu yerlerde ağır iş makinaların kullanılamadığını ve kurtarma çalışmalarının da bu nedenle zor ilerlediğin, söyledi.