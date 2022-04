Devlet hastanelerinde olunan ameliyatların ücretlerinin geri alınabileceği SGK tarafından yeni düzenleme ile açıklandı. Peki SGK'dan ameliyat ücreti nasıl geri alınır?

Sağlık sigortası olan kişilerin devlet hastanelerinde oldukları ameliyatlarda verdikleri ücretleri geri alabilecekleri iddia edildi. Bunun üzerine SGK tarafından yapılan açıklama sonrasında bu iddia doğrulandı. Peki hastanelerine ödenen ameliyat ücretleri nasıl geri alınabilir?

SGK tarafından yapılan son açıklamaların ardından pek çok sektörde yeniliklere gidildi. Bu sektörlerin içinde sağlık sektörleri ile ilgili düzenlemeler de vardı. Bu düzenlemelerin içeriği kişiler tarafından oldukça merak edildi. Özellikle devlet hastanesinde yakın zamanda ameliyat olmuş bireyler, yapılan açıklama sonrasında bilgi alma amacı ile internete başvurdu.

Sosyal güvencesi bulunan vatandaşlar herhangi bir hastalık neticesinde daha çok devlet hastanelerine başvurmaktadır. Bu sebeple hastaneler ve sağlık sektörü ile ilgili yapılan düzenlemeler vatandaşları yakından ilgilendirmektedir. Maddi olarak bakıldığı zaman özel hastanelerin ücretleri devlet hastaneleri kıyasla vatandaşları zorlayabilmektedir. Bir hastalık için yapılan muayeden hastalıkların tedavisi için ameliyatlara kadar her açıdan vatandaşlar özel hastane yerine devlet hastanesini tercih etmektedir. Fakat devlet hastaneleri de tamamen ücretdiz değildir. Yeni döneme girildiği andan itibaren hastaneden alınan hizmetlerde belli bir hizmet bedeli istenmektedir. Devlet hastanelerinin hizmet bedeli her koşulda özel hastanelerden daha iyi bir konumda olduğu için kişiler her durumda devlet hastanelerine başvurmaktadır.

Devlet hastanelerine verilen ücretler yalnızca sosyal güvencesi bulunmayan kişiler için geçerli hale getirilmiştir. Sosyal güvencesi bulunan vatandaşlardan hastanelerden ücret alınmamaktadır. Ücret yerine yalnızca katılım payı ücreti vermekle yükümlüdürler.

Katılım Payı Ücreti Ne Kadar?

Verilen karar doğrultusunda sosyal güvencesi bulunan kişilerden 6 TL gibi bir katılım ücreti istenirken sosyal güvencesi bulunmayan vatarndaşlardan ise 107,32 TL talep edilmektedir. Yeni dönem ile birlikte hastanelerdeki ameliyatların fiyat listesi de belirlenmiştir. Yeni güncelleme doğrultusunda hastanedeki ameliyatların fiyatları şu şekildedir:

Bademcik ameliyat fiyatı - 617.87 TL

Hemeroit ameliyat fiyatı - 488.48 TL

Normal doğum fiyatı - 432 TL

Sezaryen doğum fiyatı - 486 TL

Apandisit ameliyatı fiyatı - 432 TL

Geniz eti ameliyatı fiyatı - 346.03 TL

Katarakt ve lens implantasyonu fiyatı - 594 TL

Açık safra kesesi ameliyatı fiyatı -777.60 TL

Diz menisküsü ameliyatı fiyatı - 1.202.69 TL

Kalça eklem protezi fiyatı - 2.656 TL

SGK'dan Ameliyat Ücretleri Nasıl Geri Alınabilir?

Verilen ücretin geri alınabilmesi için ameliyat sürecinde verilen raporun işverene ulaştırılması gerekmektedir. İşveren tarafından rapor 5 gün içerisinde işlenerek, SMS yoluyla ücretin alınabileceği kişiye iletilecektir. PTT'den verilen ücretler geri alınabilir.