Birbirinden iddialı dizi ve yapım her akşam olduğu gibi 20 Nisan akşamı da izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Milyonlarca izleyicinin hangi diziyi izleyeceğini karar verememesi yayın akışı haberlerine gözlerin çevrilmesine neden oluyor. Peki bugün TV'de Neler Var? 20 Nisan TV Akışı, Show TV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, TV8 TV yayın akışı....
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Türkiye'nin sevilerek izlenen kanallarında bugün hangi dizi ve programların olduğu oldukça merak ediliyor. TV kanallarındaki dizilerin final ya da sezon finaline yavaş yavaş yaklaşmış olması ise bu heyecanın ikiye katlanmasına neden oluyor. 20 nisan TV yayın akışı izleyiciler tarafından oldukça merak edilirken hangi dizi hangi kanalda sık sorulan sorular arasında yer aldı. İşte 20 Nisan 2022 Çarşamba tv yayın akışı..
20 Nisan Çarşamba günü itibari ile TV kanallarında neler olduğu merak ediliyor. Özellikle hafta sonları daha çok izlenen TV kanallarında bugün neler var? Farklı kanalların yine birbirinden farklı yapımlarıyla karşılacak olan izleyici bugün ne izlemeli?
ATV 20 Nisan 2022 Çarşamba Yayın Akışı
- 06:15 Kuruluş Osman
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
- 20:05 Kuruluş Osman
- 00:30 Yalnız Kurt
- 02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
- 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
- 05:25 Hz. Ömer
KANAL D 20 Nisan 2022 Çarşamba Yayın Akışı
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
- 16:45 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Sadakatsiz
- 23:30 Yargı
- 02:40 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
- 05:15 Yabancı Damat
STAR TV 20 Nisan 2022 Çarşamba Yayın Akışı
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Pelin’in Mutfağı
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 İbo Show
- 00:30 Aramızda Kalsın
- 03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
- 04:50 Söz
FOX TV 20 Nisan 2022 Çarşamba Yayın Akışı
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:15 Memet Özer İle Mutfakta Ramazan
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
- 20:30 7. Koğuştaki Mucize (Yerli Sinema)
- 23:00 Mahkum
- 02:00 Şevkat Yerimdar
- 03:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
- 04:45 Her Yerde Sen
- 06:00 Aşk Yeniden
TRT 1 20 Nisan 2022 Çarşamba Yayın Akışı
- 10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
- 15:15 Bir İyilik Hikayesi
- 15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- 17:00 Ana Haber
- 17:25 İddiaların Aksine
- 17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
- 19:00 Ramazan Sevinci
- 20:10 Kara Tahta
- 23:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- 00:30 Kara Tahta
- 02:50 Sahur Bereketi
- 04:40 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
TV8 20 Nisan 2022 Çarşamba Yayın Akışı
- 13:00 Survivor Panorama
- 14:45 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 19:15 Survivor All Star
- 20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
- 00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
- 02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
- 04:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
Show TV 20 Nisan 2022 Çarşamba yayın akışı
- 06:00 Gelin Evi
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Oğlum
- 00:15 Baba
- 02:45 Aziz