Birbirinden iddialı dizi ve yapım her akşam olduğu gibi 20 Nisan akşamı da izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Milyonlarca izleyicinin hangi diziyi izleyeceğini karar verememesi yayın akışı haberlerine gözlerin çevrilmesine neden oluyor. Peki bugün TV'de Neler Var? 20 Nisan TV Akışı, Show TV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, TV8 TV yayın akışı....

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Türkiye'nin sevilerek izlenen kanallarında bugün hangi dizi ve programların olduğu oldukça merak ediliyor. TV kanallarındaki dizilerin final ya da sezon finaline yavaş yavaş yaklaşmış olması ise bu heyecanın ikiye katlanmasına neden oluyor. 20 nisan TV yayın akışı izleyiciler tarafından oldukça merak edilirken hangi dizi hangi kanalda sık sorulan sorular arasında yer aldı. İşte 20 Nisan 2022 Çarşamba tv yayın akışı..

20 Nisan Çarşamba günü itibari ile TV kanallarında neler olduğu merak ediliyor. Özellikle hafta sonları daha çok izlenen TV kanallarında bugün neler var? Farklı kanalların yine birbirinden farklı yapımlarıyla karşılacak olan izleyici bugün ne izlemeli?

ATV 20 Nisan 2022 Çarşamba Yayın Akışı

06:15 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:05 Kuruluş Osman

00:30 Yalnız Kurt

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05:25 Hz. Ömer

KANAL D 20 Nisan 2022 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Yargı

02:40 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:15 Yabancı Damat

STAR TV 20 Nisan 2022 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Pelin’in Mutfağı

18:30 Star Ana Haber

20:00 İbo Show

00:30 Aramızda Kalsın

03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

04:50 Söz

FOX TV 20 Nisan 2022 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:15 Memet Özer İle Mutfakta Ramazan

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:30 7. Koğuştaki Mucize (Yerli Sinema)

23:00 Mahkum

02:00 Şevkat Yerimdar

03:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

04:45 Her Yerde Sen

06:00 Aşk Yeniden

TRT 1 20 Nisan 2022 Çarşamba Yayın Akışı

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

17:25 İddiaların Aksine

17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:10 Kara Tahta

23:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

00:30 Kara Tahta

02:50 Sahur Bereketi

04:40 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

TV8 20 Nisan 2022 Çarşamba Yayın Akışı

13:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

19:15 Survivor All Star

20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

04:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

Show TV 20 Nisan 2022 Çarşamba yayın akışı