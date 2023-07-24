Barbie ve Oppenheimer filmlerine gişe şoku! Rakibini haşat etti

Film severler için bu hafta iki farklı türden sinema filmi vizyona girdi. Bu iki film konu ve tür olarak birbirinden çok ayrı tüm sinema severlerin tek merak ettiği hangi film gişe rekoru kırdı. İşte detaylar…

Tüm dünya da ve ülkemizde film izlemek herkesi için en iyi hafta sonu aktivitesidir. Bu hafta iki yeni film dev ekranlarda sevenleri ile buluşacak. Yayınlanan filmin birisi 90 yıllara damga vuran ve hala günümüzde en çok sevilen Barbie bebek. Diğer film ise atom bombasının babası olan Oppenheimer’in hayatını konu ediniyor. Bakalım bu gişe savaşından kim galip gelecek. Detaylar haberimizde…







RAKİBİNİ GİŞE HASILATINDA PERİŞAN ETTİ: RAKİBİNİ İKİYE KATLADI! KAZANAN BARBİE Mİ, OPPENHEİMER MI?

Barbie filmi yayınlandığı andan itibaren, gişede ezeli rakibi Oppenheimer'ı alt etti. İlk verilere göre Barbie 22,3 milyon dolarla, Oppenheimer ise 10.5 milyon dolarla gişede açılış yaptı.

Barbie filmleri aynı anda dev ekranda gösterilmeye başlandığı ezeli rakibi Oppenheimer'ı alt etti. İlk verilere göre Barbie 22,3 milyon dolarla, Oppenheimer ise 10.5 milyon dolarla gişede açılış yaptı.

Sinemaseverlerin haftalardır beklediği Oppenheimer ve Barbie dün vizyona girdi. İlk gişe verilerine göre Barbie, gişede rakiplerini geride bırakarak Oppenheimer'ın filminin gişe hasılatını ikiye katlayarak geçti.

BARBIE, OPPENHEIMER'I PERİŞAN ETTİ

Pandemiden bu yana düşen gişe gelirleri, bu iki iddialı filmin vizyona girmesiyle yeniden canlandı. Barbie ve Oppenheimer filminin ilk buluşması sonunda geldi.

Yalnızca Warner Bros. ABD verilerine göre, "Oppenheimer" filmi gösterimlerden 10,5 milyon dolar hasılat elde etti.

Uzun zamandır her platformda reklamları olan Universal filmi Barbie gişede 22.3 milyon dolar hasılat yaparak rakiplerinin iki katı hasılat elde etti. Ayrıca Oppenheimer'ın Barbie filmi ABD'de 600'den fazla sinemada gösterildi.

OPPENHEİMER KONUSU NEDİR?

Film, Kai Bird ve Martin J. Sherwin tarafından yazılan 2005 Amerikan Prometheus'a dayanmaktadır.

J. Robert Oppenheimer'ın "Zaferi ve Trajedisi" adlı kitabından uyarlanmıştır. Dünya Savaşı sırasında geçen film, Oppenheimer'ın dahi bilim adamından atom bombasının geliştirilmesinde lidere dönüşmesini konu alıyor. Oppenheimer, atom bombasının ahlaki ve etik sonuçlarını dikkate alan bir "tarihi gerilim" olarak tanımlandı.

BARBİE KONUSU NEDİR?

Bu filmde Barbie diyarında yaşayan bir Barbie bebek, mükemmel olmadığı için kovuluyor ve gerçek bir maceraya atılıyor. Filmin çekimlerine 2020'de başlanacağını açıklayan Robbie, izleyicilere "film farklı olacak" sözü verdi.