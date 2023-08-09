Yalı Çapkını'nın yeni sezonu gümbür gümbür geliyor! Tanıtımda kadrodan çıkan oyuncular ortaya çıktı

Yeni sezon hazırlıklarında olan Yalı Çapkını dizisini ekibinden olaylı bir tanıtım yayınlandı. Bu yayın ile beklenen ayrılık kesinleşti. İşte detaylar…

YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE OLAY TANITIM! BEKLENEN AYRILIK KESİNLEŞTİ





Yeni sezon için hazırlık yapan Yalı Çapkını ekibine olay tanıtım yayınlandı. Bu yayın ile beklenen ayrılık kesinleşti.

Geçen sezonun en büyük ilgi çekmeyi başaran Yalı Çapkını dizisi efsanevi bir sezon finali ile ekranlardan ayrılmıştı. Başrollerinden biri olan Afra Saraçoğlu ve diğer başrol Mert Ramazan Demir izleyicileri göz kırpmadan ekrana bağlamayı başardı. Dizinin heyecanla beklenen tanıtım videosu yayınlandı.

Tüm sezon sürecinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’ in oynadığı Seyran ve Ferit karakterlerinin yakınlaşması beklenirken beklentinin aksine yakınlaşma gerçeklememiş ve araya ailelerdeki tartışmalar girmişti. İkilinin boşanmasından sonra ikisi de farklı kişilerle evlendirilmeye zorlanmıştı. Dizinin sezon finalinde Seyran’ın evlendirilmeye zorlandığı Tarık, Ferit ve Seyran kaçarken Ferit’i vurmuştu. Ferit vurulduktan sonra dedesi Halis Korhan’ın da fenalaşması dizide ölüm haberi beklentisi oluşturuyordu.

AYRILIKLAR KESİNLEŞTİ

Dizinin yeni sezonundaki tanıtımın yayınlanması ile tüm meraklar cevap bulmuş oldu. Yalı Çapkını dizisinde başroldeki Mert Ramazan Demir’in dizinden ayrılabileceğini aklıma getirmemişti ve beklenen gerçekleşti. Dizinin yeni sezonunda Baran Bölükbaşı ve Ediz Akşehir’in canlandırdığı Tarık ve Saffet karakterlerinin diziden ayrılacağı öğrenildi.