Yeni sezonda başlamadan ayrılıklar peş peşe geldi! Kızılcık Şerbeti’nden izleyiciyi üzen karar: O başrolle yollar ayrıldı

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için beklenen iddialar ortaya çıktı. Sezon finalindeki kaza sonrası Kıvılcım ve Ömer'in akıbeti merak konusu. Heyecan dolu sezonla ilgili detaylar verildi. Detaylar haberimizde...

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti. Ancak, yeni sezon için merakla beklenen gelişmeler sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

ALEV KARAKTERİ DİZİDEN AYRILIYOR





Kızılcık Şerbeti'nin çekimlerinin Eylül ayının ilk haftasında başlaması beklenirken, yeni sezonla ilgili heyecan verici iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların en dikkat çekici olanı, karakter Alev hakkındaki spekülasyonlar oldu. Müjde Uzman'ın diziden ayrılacağı ve yerine Melis Sezen'in geçeceği konuşuluyor. Ayrıca, dizinin son bölümünde kaza geçiren Kıvılcım ve Ömer'in akıbeti de izleyicilerin merak ettiği bir diğer konu.

Alev karakteri, yeni sezonda eski sevgilisi Rüzgar ile tekrar bir araya gelecek. Bu yeni gelişmeyle birlikte, Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezonu oldukça heyecan verici bir karakterin katılımıyla sürprizlerle dolu olacak.

Yeni sezon, önceki sezonun kaldığı yerden devam edecek ve izleyicilere zaman aşımıyla değil, olayların akışıyla sürükleyici bir deneyim sunacak. Alev'in eski sevgilisi Rüzgar, motosiklet tutkunu ve özgür ruhlu bir karakter olarak diziye dahil olacak. Bu karakteri Yiğit Kirazcı'nın canlandıracağı iddia ediliyor.

Rüzgar'ın gelişi, Alev ve Abdullah arasındaki ilişkiyi derinden etkileyecek gibi görünüyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakteriyle büyük beğeni kazanan Ceren Karakoç, dinlenme fırsatı bulduğunu ve yeni sezona hazır olduğunu dile getirdi. İkinci sezonun daha da iddialı olacağını belirten Karakoç, izleyicilere heyecan vaat etti.

Diğer bir iddia ise Alev karakterinin ayrılacağı yönünde. Bu iddia, seyircileri oldukça şaşırttı. Yeni bir oyuncunun Alev karakterini canlandıracağına dair spekülasyonlar yapılıyor. Ancak, henüz yapımcılardan ve ünlü oyuncudan resmi bir açıklama gelmedi. İddialara göre, Melis Sezen yeni sezonda Alev karakterine hayat verecek.

Sezon finalinde yaşanan kaza sonrası Kıvılcım ve Ömer'in durumu merak ediliyor. Emniyet kemerlerinin takılı olduğu ancak Kıvılcım'ın kemerinin takılı olmadığı sahne izleyicilerin dikkatini çekmişti. Bu durum, Kıvılcım'ın hayatının tehlikede olduğu spekülasyonlarını beraberinde getirdi. Ancak, diziden ayrılacak karakterin Evrim Alasya olup olmadığı konusu henüz net değil.