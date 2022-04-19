Birbirinden iddialı dizi ve yapım her akşam olduğu gibi 19 Nisan akşamı da izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Milyonlarca izleyicinin hangi diziyi izleyeceğini karar verememesi yayın akışı haberlerine gözlerin çevrilmesine neden oluyor. Peki bugün TV'de Neler Var? 19 Nisan TV Akışı, Show TV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, TV8 TV yayın akışı....
Türkiye'nin sevilerek izlenen kanallarında bugün hangi dizi ve programların olduğu oldukça merak ediliyor. TV kanallarındaki dizilerin final ya da sezon finaline yavaş yavaş yaklaşmış olması ise bu heyecanın ikiye katlanmasına neden oluyor. 19 nisan TV yayın akışı izleyiciler tarafından oldukça merak edilirken hangi dizi hangi kanalda sık sorulan sorular arasında yer aldı. İşte 19 Nisan 2022 Salı tv yayın akışı..
19 Nisan Salı günü itibari ile TV kanallarında neler olduğu merak ediliyor. Özellikle hafta sonları daha çok izlenen TV kanallarında bugün neler var? Farklı kanalların yine birbirinden farklı yapımlarıyla karşılacak olan izleyici bugün ne izlemeli?
ATV 19 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
- 20:10 Destan
- 00:30 Bir Zamanlar Çukurova
- 02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
- 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
- 05:25 Hz. Ömer
KANAL D 19 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
- 16:45 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Üç Kız Kardeş
- 00:15 Sadakatsiz
- 02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
- 05:15 Yabancı Damat
STAR TV 19 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)
- 22:20 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)
- 00:15 Aramızda Kalsın
- 03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
- 04:50 Söz
FOX TV 19 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:30 Evlilik Hakkında Her Şey
- 00:00 Yasak Elma
- 02:15 Son Yaz
- 03:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
- 04:45 Şevkat Yerimdar
- 06:00 Her Yerde Sen
TRT 1 19 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı
- 10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
- 15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- 16:40 Bir İyilik Hikayesi
- 17:00 Ana Haber
- 17:25 İddiaların Aksine
- 17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
- 19:00 Ramazan Sevinci
- 20:00 Masumlar Apartmanı
- 00:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- 01:30 Kasaba Doktoru
- 02:50 Ramazan Günlüğü
- 04:50 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
TV8 19 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı
- 13:00 Canım Annem
- 14:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 17:00 Fenerbahçe-Şahtar Donetsk/ Hazırlık Maçı
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra
- 02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
- 04:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
- 05:30 Oynat Bakalım
Show TV 19 Nisan 2022 Salı yayın akışı
- 06:00 Gelin Evi
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Baba
- 00:15 Üç Kuruş
- 02:45 Oğlum