Birbirinden iddialı dizi ve yapım her akşam olduğu gibi 19 Nisan akşamı da izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Milyonlarca izleyicinin hangi diziyi izleyeceğini karar verememesi yayın akışı haberlerine gözlerin çevrilmesine neden oluyor. Peki bugün TV'de Neler Var? 19 Nisan TV Akışı, Show TV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, TV8 TV yayın akışı....

Türkiye'nin sevilerek izlenen kanallarında bugün hangi dizi ve programların olduğu oldukça merak ediliyor. TV kanallarındaki dizilerin final ya da sezon finaline yavaş yavaş yaklaşmış olması ise bu heyecanın ikiye katlanmasına neden oluyor. 19 nisan TV yayın akışı izleyiciler tarafından oldukça merak edilirken hangi dizi hangi kanalda sık sorulan sorular arasında yer aldı. İşte 19 Nisan 2022 Salı tv yayın akışı..

19 Nisan Salı günü itibari ile TV kanallarında neler olduğu merak ediliyor. Özellikle hafta sonları daha çok izlenen TV kanallarında bugün neler var? Farklı kanalların yine birbirinden farklı yapımlarıyla karşılacak olan izleyici bugün ne izlemeli?

ATV 19 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:10 Destan

00:30 Bir Zamanlar Çukurova

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05:25 Hz. Ömer

KANAL D 19 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Sadakatsiz

02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:15 Yabancı Damat

STAR TV 19 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)

22:20 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)

00:15 Aramızda Kalsın

03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

04:50 Söz

FOX TV 19 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:30 Evlilik Hakkında Her Şey

00:00 Yasak Elma

02:15 Son Yaz

03:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

04:45 Şevkat Yerimdar

06:00 Her Yerde Sen

TRT 1 19 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

16:40 Bir İyilik Hikayesi

17:00 Ana Haber

17:25 İddiaların Aksine

17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Masumlar Apartmanı

00:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

01:30 Kasaba Doktoru

02:50 Ramazan Günlüğü

04:50 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

TV8 19 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı

13:00 Canım Annem

14:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

17:00 Fenerbahçe-Şahtar Donetsk/ Hazırlık Maçı

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

04:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

05:30 Oynat Bakalım

Show TV 19 Nisan 2022 Salı yayın akışı