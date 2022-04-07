Süper Lig’in beklenen derbisi geldi çattı. Süper Lig’in 32. Haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sayılı günler sonra gerçekleşecek. 10 Nisan Fenerbahçe Galatasaray Maçını Şifresiz Veren Kanallar

Süper Lig’in beklenen derbisi geldi çattı. Süper Lig’in 32. Haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sayılı günler sonra gerçekleşecek. 10 Nisan Pazar akşamı saat 20:30’da başlayacak olan maçın hangi kanallardan izlenebileceği merak konusu oldu. Hayranların merakla beklediği derbinin kanallarını sizlerle paylaştık.

Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanallarda yayınlanacak?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 10 Nisan Pazar akşamı 21:30’da Bein Sports 1 kanalında sevenleriyle buluşuyor. Süper Lig’de son hafta karşılaşmayı kazanan Galatasaray yükselişe geçmek istiyor. Toplam puanı 56 olan Fenerbahçe'nin bu akşam oynanacak derbi sırasında da galibiyet serisini koruyup korumayacağı merak konusu. Galatasaray ise en son Karagümrük maçını kazanarak küme hattından yukarı çıktı. Fenerbahçe ve Galatasaray bugüne kadar toplam 394 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalar sonucu 146 kez Fenerbahçe, 125 kez ise Galatasaray galip geldi.

Derbiyi şifresiz olarak izleyebileceğiniz kanallar ise şu şekilde:

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.