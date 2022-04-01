Zuhal Topal ile Yemekteyiz yarışması TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla izleniyor. Zuhal Topal'ın sunuculuğunda milyonları ekran başına kilitleyen gündüz kuşağı programı Yemekteyiz’de yarışmacılar en yüksek puanı toplayarak haftanın galibi olmaya çalışıyor.

Zuhal Topal ile Yemekteyiz yarışması TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla izleniyor. Zuhal Topal'ın sunuculuğunda milyonları ekran başına kilitleyen gündüz kuşağı programı Yemekteyiz’de yarışmacılar en yüksek puanı toplayarak haftanın galibi olmaya çalışıyor. Her hafta yepyeni yarışmacıların boy gösterdiği Yemekteyiz yarışmasında hangi yarışmacıların kaç puan topladığı ve haftanın finalinde kimin birinci olduğu merak konusu oldu.

Zuhal Topal ile Yemekteyiz oluşan toplam puanlar ve 1 Nisan Kim birinci oldu?

Zuhal Topal ile Yemekteyiz yarışmasında Berfu, Nurbanu, İsmail, Mesut ve Süleyman yarıştığı görüldü. Yarışmacılar hünerlerini sergileyerek yarışmada en yüksek puanı toplayarak haftanın birincisi olabilmek için büyük bir mücadele ortaya koydu. Yarışmacıların şimdiye kadar ki aldığı puanlar ise şu şekilde..

Mesut Özer: 37 puan İsmail Keskin: 35 puan Muhammet Berfu Savaş 31 puan Nurbanu Doğan 25 puan

Yemekteyiz haftanın finali 28 Mart – 1 Nisan haftanın finali gerçekleşti ve yarışmada hangi yarışmacının kaç puan aldığı ortaya çıktı.

Zuhal Topal ile Yemekteyiz 1 Nisan Cuma Kim kazandı?

Zuhal Topal ile Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali gerçekleşti. Yarışmada diğer yarışmacılardan en yüksek puanı alarak haftanın büyük ödülünü kazanan isim … oldu.