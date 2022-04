Netflix'te 4. sezonuyla izleyicileri ile buluşacak olan You dizisinden izleyicilerini heyecanlandıran yeni bir açıklama geldi. You 4. sezon tarihi belli oldu. You 4. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte You 4. sezon yayın tarihi...

Farklı senaryosu ve oyuncu kadrosuyla oldukça sevilen You dizisi son sezonuyla tüm izleyenleri resmen büyülemişti. İlk 3 sezonuylaa başarılı bir ilerleme kaydeden You'nun 4. sezonun ne zaman geleceği ise büyük merak konusu olmuştu. You 4. sezon izni alındı.

You 4. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Penn Badgley, Victoria Pedretti, Tati Gabrielle, Dylan Arnold, Elizabeth Lail gibi isimlerin bulunduğu oldukça başarılı bir senaryoya sahip olan You 3. sezonuyla tüm izleyenleri etkisi altına almayı başarmıştı. 4. Sezonun ne zaman geleceği ise izleyenler tarafından merak konusu haline geldi.

You izleyicilerine müjde. 4. sezonuyla ekranlara gelmesi beklenen You'nun yayın tarihi açıklandı. Netflix üyeleriyle çok yakında buluşmaya hazırlanan You 4. sezon, yeni çekimler için izin aldı. 2022'nin Mart ayının ortalarında 4. sezonun çekimleri için ofiste buluşmaya başlayan You senaryo ekibi çekimin başladığını duyurdu.

Çekimlerin Mart ayı ortasında başlaması ile birlikte izleyiciler kesin bir yayın tarihi istedi. Henüz yayın tarihi tam anlamıyla belli olmayan You 4. sezon yine Netflix'te izleyenleri ile buluşacak.

You Konusu Nedir?

Kitaplara düşkün, takıntılı ve seri katil birini hayal edin! Bu adamın aşk dolu hayatını ağzınız açık izleyeceksiniz. Şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir senaryo ile karşımıza çıkan You da olanlar ve yaşananlar izleyicileri derinden etkilemeye devam ediyor. Her bölümün dikkatle izlenmesi gerektiği You'da izledikten sonra hayatınız değişebilir. Güven problemleri yaşayana, seri katil bir adamın toplum içinde oldukça normal durmasıyla ilgili olan dizi 4. sezonuyla da kaldığı yerden devam edecek.