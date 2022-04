Tv ekranlarında yayınlanan ve oldukça büyük izleyici kitlesine sahip olan Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Yasak Elma'nın 140. bölümünde neler olacak?

Özellikle "Yıldız" karakteri ile sosyal medyada paylaşımları eksik olmayan Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümü ilgi çeken ve merakla beklenen dizinin her yeni bölümü finale yaklaştıkça daha da büyük merak uyandırdı. Yayınlandığı dönemden bu yana her sezonda başarılı kadroya sahip olan dizi, bu sezonda da yeni oyuncuları ile oldukça iyi bir hayran kitlesine sahip oldu. Bunun üzerine bir sezonun sonunda dizinin ne zaman sezon finali yapacağı da merak edilmeye başladı. 140. bölümü yayınlanan ve merakla beklenen dizinin fragmanı yayınlandı! Peki Yasak Elma 140. bölümde neler olacak?

Yasak Elma 140. Bölüm Fragmanı

140. bölümde Doğan, kızı Kumru ve Ekin'in ilişkisine onay vermediği için yeni planlar yapmaya başlar. Bunun üzerine çalışmalara geçen Doğan, Ekin'in evine gizlice girir ve Ekin'i bayıltır. Amacı Kumru'nun Ekin'nin onu terk ettiğini düşünmesini sağlamaktır. Ekin'i bayılttıktan sonra Kumru'ya mesaj atan Doğan, planının ilk adımını gerçekleştirir. Fragmanda görüldüğü üzere de bu planda başarılı ilerler. Kumru'nun annesi ve Doğan'ın eski eşi olan Handan geçtiğimiz bölümlerde diziye dahil olmuştu. Eve yerleşen Handan'ın parası olmadığı ve bunun için eve yerleştiğini Yıldız, Ender'den öğrenir. Bunu Handan için bir koz olarak kullanan Handan ile Ender'in arasında da savaş başlar. Yıldız, Ekin'i unutması için Kumru'ya bir görücü getirir. Olaylar bu şekilde ilerlerken hem entrika hem de komedi dolu anlara şahit olunur. Peki Yasak Elma dizisi hangi günler yayınlanıyor?

Yasak Elma Hangi Günler Yayınlanıyor?

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma, her döneme başarılı oyuncu kadrosu ile gündem haline geldi. Özellikle Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakteri sosyal medyada replikleri ile gündem oldu. Her sezonda farklı entrikalar dönen dizide seyirciler, "Acaba bu bölümde neler olacak?" merakı ile izlemeye devam etti. Başladığı dönemden itibaren çeşitli diziler yayınlansa da Yasak Elma elde ettiği bu başarıyı devam ettirdi. Fox Tv ekranlarında yayınlanan dizi, her Pazartesi günü saat 20.30'da izleyiciler ile buluştu. Yarın yayınlanacak olan Yasak Elma 140. bölüm de 20.30'da ekrana gelecek.