Dünyanın en önemli oyuncuları arasında yer alan Will Smith ile ilgili gündeme sıcak gelişmeler düştü. Bu sene 94. düzenlenen Oscar ödül töreninde akıl almaz olaylar gündeme damgasını vurdu. Usta sanatçılardan birisi olan Will Smith'in canlı yayında yaptıkları tüm dünya tarafından konuşuluyor. Will Smith'in karısı Jada Pinkett bir anda gündem oldu. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Bu sene doksan dördüncüsü yapılmış olan Oscar ödül töreni geçtiğimiz senelere kıyasla olaylı bir şekilde tamamlandı. Ödül töreni sırasında sahneye çağrılan Will Smith, Chris Rock'a tokat attı. Bu olaylar sonrasında ise sahnede neler yaşandığı merak ediliyor. İşte detaylar haberimizde yer alıyor.

Ünlü oyuncu sahne içerisined Chris Rock'a atmış olduğu tokat sonrasında herkes büyük bir sessizliğe büründü. Bu olayların neden yaşandığı halen merak edilirken gündeme Will Smith karısı Jada Pinkett düştü. İşte Will Smith ile Chris Rock arasında yaşanan diyaloglar..

King Richard'daki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu mükafatını kazanan Will Smith, sahneye çağrılmasının ardından ünlü komedyen Chris Rock'dan ödülü almaya çıkmıştı. Ödülü almak için sahneye gelen Will Smith, Chris Rock tarafından eşiyle ilgili duyduğu sözler sonrasında sahnede adeta çıldırdı. Bu olayların yaşanması sonrasında ise dünya Will Smith'in eşini araştırmaya başladı. İşte detaylar haberde..

Jada Pinkett Kimdir?

Jada Koren Smith, Amerikalı oyuncu, şarkıcı-şarkı yazarı, yapımcı, yönetmen, yazar, iş kadını, seslendirme sanatçısı. Babası bir müteahhit ve annesi bir hemşire olan Jada Smith, 1997'de aktör Will Smith ile evlenmiş olup 3 çocukları vardır.

Jada Pinkett Hastalığı

Will Smith'in karısı Jada Pinkett'de alopesi hastalığı bulunuyor. Bu hastalık genel olarak saçkıran olarak da bilinirken evrensel dilde alopesi olarak bilinmektedir. Bölgesel saç kaybına neden olan bir otoimmün bozukluktur.

Bağışıklık sisteminin kendi hücre ve dokularına karşı mücadeleye girişmesidir. Alopesi hastalığı saçlı deri, sakal bölgesi, kaşlar, kirpikler gibi kıl köklerini etkileyen bir hastalıktır.