Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusunun yeni mesleği şaşırttı! Duyanlar inanamıyor

Yeşilçam'ın unutulmaz yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı, kariyerinde yeni bir yola girmiş durumda. Aktif oyunculuktan çekilip Amerika'ya yerleşen Savacı'nın tercihi, kimileri için oldukça sürpriz bir meslek dalı oldu.



80'lerin çekici genç aktörü Tolga Savacı, Yeşilçam'ın parlak dönemlerinde birçok ünlü isimle partner olmuş, ardından televizyon dünyasında da kendine hatırı sayılır bir yer edinmişti. Fakat zaman içinde ekranlardan uzaklaşarak hayatını Amerika'da sürdürmeye başladı.

TOLGA SAVACI'NIN ŞAŞIRTAN MESLEĞİ





Oyunculuk kariyerine Banu Alkan'la "Arzu" filmiyle başlayan Tolga Savacı, Hülya Avşar'la "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" gibi filmlerle de tanındı. Ancak 2015'te yazar Nermin Bezmen ile evlendikten sonra Amerika'ya taşınarak oyunculuğu bıraktı.

Bu yeni dönemde Tolga Savacı'nın tercihi ise oldukça sürprizdi. New Jersey eyaletine taşınan ünlü oyuncu, klasik otomobillerin bakım ve onarımlarıyla ilgilenmeye başladı. Sosyal medya hesapları üzerinden zaman zaman bu hobisine dair paylaşımlar yaparak, klasik ve güncel araçların mekanik tamiratlarını kendi yönettiği bir ekip ile gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Tolga Savacı'nın kariyer değişikliği, hem hayranlarını hem de medya çevrelerini şaşırttı.