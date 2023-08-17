Cem Yılmaz, Ezgi Mola'yı tek kalemde sildi! Nedenini duyanlar şok oldu

Cem Yılmaz, Ezgi Mola'yı tek kalemde sildi! Nedenini duyanlar şok oldu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Instagram'da Ezgi Mola'y takibi bırakması sosyal medyada gündem oldu. Kullancılar iki ünlü ismin arasının neden bozulduğunu merak etti.

Netflix platformunda yayınlanan Erşan Kuneri adlı dizinin 2. sezon çekimleri için start veren Cem Yılmaz, eski rol arkadaşı Ezgi Mola'yı sosyal medya hesaplarından takibi bıraktı.

Cem Yılmaz, Ezgi Mola'yı tek kalemde sildi

Cem Yılmaz'ın hamileliği nedeniyle diziye devam etmemem kararı alan Ezgi Mola'yı takibini bırakma kararının nedeni merak konusu oldu. Yılmaz'ın bu hamlesi sonrası Ezgi Mola'nın hala ünlü ismi takip ettiği görüldü.

Cem Yılmaz, Ezgi Mola'yı tek kalemde sildi

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