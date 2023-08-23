Erman Toroğlu'nun yatak odasından çıkanlar ağızları açık bıraktı! O görüntüler ekrana verildi

Evrim Akın, Erman Toroğlu'nun konuk olduğu programını evinde çekti ve karşısına çıkan cihazlara hayretle baktı.

Eski hakem ve günümüz spor yorumcusu olan Erman Toroğlu, Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı Ev Gezmesi programının misafiri olarak Kanal D ekranlarına konuk oldu.

Toroğlu, evini gezdirirken Akın'a rehberlik etti.





Ünlü spor yorumcusunun Bodrum'un Muğla ilçesinde bulunan yazlığında en dikkat çekici alanlardan biri yatak odası olarak öne çıktı.

Erman Toroğlu'nun yatak odası, içerisinde ayna, biber gazı ve sopa gibi öğeler barındırması nedeniyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Toroğlu ayrıca yatak odasında bulunan çekmeceden Kore'den getirdiği bir cihazı çıkararak Akın'a gösterdi.

Bu cihazı ev güvenliği amacıyla kullanarak hırsızlara karşı önlem aldığını da paylaştı.