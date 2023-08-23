Çağatay Ulusoy Netflix'i bıraktı TV'ye dönüyor! Yeni dizisi ekranlarda bomba etkisi yaratacak

Çağatay Ulusoy Netflix'i bıraktı TV'ye dönüyor! Yeni dizisi ekranlarda bomba etkisi yaratacak

Çağatay Ulusoy Netflix i bıraktı. Yeni dizisi ile geliyor. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, ekranlara bomba gibi bir diziyle geri dönüş yapıyor! 2017'de "İçerde" dizisiyle tanınan Ulusoy, uzun süre televizyon ekranlarından uzak kalmış ve dijital platformlarda projelerde yer almıştı. Ancak son gelen haberlere göre, yeni bir dizi için anlaşma sağladı ve FOX kanalında tekrar seyirci karşısına çıkacak. Ulusoy'un televizyona dönüşü merakla bekleniyor. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy

ÇAĞATAY ULUSOY EKRANLARA DÖNÜYOR

Çağatay Ulusoy, son dönemde özellikle "Terzi" dizisiyle dijital platformlarda kendine yer bulmuş, televizyondan ve kamuoyundan biraz uzak durma tercihinde bulunmuştu. Ancak şimdi 6 yıllık bir aranın ardından, içine sinen bir teklifle geri dönme kararı aldı.

Dizi sektörüne "Kağıttan Hayatlar", "Yeşilçam" ve "Terzi" gibi projelerle adını kazıyan Çağatay Ulusoy, BluTV ve Netflix gibi platformlarda başarılı işlere imza atmıştı. Ancak son haberlere göre, televizyon ekranlarına dönme hazırlığı yapıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ay Yapım ile anlaşan Ulusoy, FOX kanalında yayınlanacak olan "Gaddar" adlı dizinin başrolünde yer alacak. Dizi, Levent adlı bir karaktere odaklanacak. Levent, sevdiği kadın ve ailesini geride bırakıp askere gittikten sonra dönüşünde beklenmedik olaylarla karşılaşarak adeta bir gaddara dönüşecek.

Bu dönüş haberleri, Çağatay Ulusoy hayranlarını heyecanlandırmış durumda. Uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarında onu izlemek isteyenler için bu haber oldukça sevindirici. Dizi, hem Ulusoy'un yeteneklerini tekrar televizyona taşıması hem de izleyicilere farklı ve etkileyici bir hikaye sunması açısından merakla bekleniyor.


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