Geçtiğimiz günlerde Paramount Plus tarafından duyurulan The Turkish Detective dizisi yakın zamanda çekimlere başlayacak. Dijital dizi ve film platformu olan Paramount+, The Turkish Detective dizisini ne zaman yayınlamaya başlayacak? The Turkish Detective dizisinin konusu ve oyuncuları

Paramount+ tarafından yayımlanacak dizide büyük isimler yer alması bekleniyor. Projede yer alan önemli isimler nedeniyle dizi büyük bir heyecanla beklenmeye başlandı. Dünya çapında faaliyetlerini sürdüren dijital film ve dizi platformu Paramount+, yapacağı yeni diziyi duyurarak büyük ilgi uyandırdı.

Barbara Nadel tarafından yaratılan dedektif Çetin İkmen ve Mehmet Süleyman karakterlerinin olacağı bilinen The Turkish Detective dizisi geçtiğimiz günlerde Paramount+ tarafından duyuruldu. Şirket tarafından duyurulan önemli dizide kimlerin yer alacağı da merak konusu olmuş durumda.

The Turkish Detective Oyuncuları

Paramount+ tarafından yayınlanacak dizinin başrol kadrosunda, Haluk Bilginer ve Yasemin Allen olacağı belirtildi. Dizi günümüz İstanbul’unda geçmesi beklenirken çekimlerin de bu ay içerisinde İstanbul’da başlaması bekleniyor. ViacomCBS, Ay Yapım ve Miramax ortaklığıyla hazırlanan film yakın zamanda izleyicilerin beğenisine sunulması bekleniyor.

Yayın tarihi de açıklanan The Turkish Detective dizisinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacağı biliniyor. Dizinin belirlenmiş başrol kadrosuna bakıldığında dikkat çeken isimler, Haluk Bilginer, Ethan Kai ve Yasemin Kay Allen olduğu görülmekte. Üç değerli oyuncunun dizide oynayacağını duyan kişiler diziye ilgi duymaya başlamış durumda.

The Turkish Detective Ne Zaman Yayınlanacak?

Dünyaca ünlü dijital platformlardan bir tanesi üzerinden yayın hayatına başlayacak The Turkish Detective, İstanbul’un zengin ve farklı olan kültürüne değinirken aynı zamanda tarihinden de esintileri dizi içerisinde görebileceğiz. İstanbul’da yapılacak dizide şehirde yaşanan suç hikayelerinin aydınlatılmasını izleyeceğiz.

Paramount Plus Orijinal İçerik Yöneticisi Nicole Clemens dizi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Nicole Clemens dizi hakkında “dünyanın en çarpıcı, kültürel açıdan zengin şehirlerinden birinin manzarasına karşı kurulmuş, evrensel olarak merak uyandıran bir suç gerilim dizisi” ifadelerini kullandı. Paramount+ platformu şuan için sadece sınırlı bölgelerde faaliyet göstermekte. Bu nedenle platform 2023 yılına kadar Türkiye’de yayın hayatına başlamazsa, diziyi başka platformlar üzerinden görebiliriz. Yapılan açıklamaya göre Paramount+ platformu yakın zamanda Türkiye’de faaliyet göstermeyeceğini belirtti.