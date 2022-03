TV 8 ekranlarının sevilen yarışmacısı Survivor All Star'da şoka sokan evlilik teklifi!

TV 8 ekranlarının sevilen yarışmacısı Survivor All Star'da şoka sokan evlilik teklifi! Öyle bir isim Türkiye'den evlilik teklifi için geliyor ki; görenlerin ağzı açık kalacak! Peki evlilik teklifi edecek Survivor yarışmacısı kim? İşte detaylar...

TV ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor'da yine tüm izleyiciyi harete sokacak bir gelişme yaşanacak. Evlilik teklifi etmek için Acun ılıcalı'nın izniyle Türkiye'den Dominik Cumhuriyeti'ne gelen o isim görenlerin ağzını açık bırakacak. Herkesin yakından tanıdığı o isim kim? Evlilik teklifi alan yarışmacı kim? İşte detaylar...

Survivor'da Aşk Coşkusu!

Ekrana geldiği andan bu yana büyük bir igliyle izlenen Survivor bu sene All Star olarak ekranlara geldi. All Star olarak iki kat zorlu şekilde izleyiciyle buluşan Survivor All Star'da bu sene birbirinden yetenekli eski yarışmacıların bulunması yarışmayı daha da zorlu hale bürüdü.

Geçmiş senelere kıyasla yarışmalar, ödüller ve performanslardan çok aşkların konuşulduğu Survivor All Star'da o ismin evlilik teklifi sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Acun Ilıcalı'nın izniyle Türkiye'den Dominik Cumhuriyeti'ne evllilik teklifi etmeye gelen aşık isim kim? Daha önce de yarışmadan tanımış olduğumuz eski yarışmacı aşkını Türkiye'ye sığdıramadı. Peki herkesin konuşacağı bomba evlilik teklifinin sahibi kim olacak? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

Bu sene gel gitli aşklarla, aldatılma iddiaları ile gündeme gelen ve sosyal medyada sık sık konuşulan Survivor All Star birleşme partisi heyecanıyla birlikte bir de evlilik teklifi şoku yaşayacak. Evlilik teklifi sadece adadi yarışmacıları değil aynı zamanda da sıkı Survivor izleyicilerini de derinden etkileyecek. Acun Ilıcalı'nın izniyle birlikte Türrkiye'den gelecek olan o isim evlilik teklifi ile herkesi şaşırtacak. Ağızları açık bırakan evlilik teklifi kimden gelecek? İşte herkesi şoka sokan o isim...

Survivor All Star'da yer alan ve geçtiğimiz hafta elenen Mert Öcal yarışmacılar arasında hem Sude hem de Makbule ile anılmış ve kafalarda büyük bir karışıklık yaratmıştı. Mert Öcal Sude'yi seçmiş ve Makbule ile arasında bir ilişki olmadığını açıklamıştı. Ortaya atılan iddialara göre Mert Öcal önümüzdeki günlerde Dominik Cumhuriyeti'ne geri gelerek yarışmacı Sude'ye evlilik teklifi edecek. Bu iddialar karşısında henüz Mert Öcal'dan bir açıklama gelmemesi üzerine gözler yapılacak açıklamalara çevrildi.