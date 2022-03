urvivor All Star'da geçtiğimiz gün yaşanan eleme potasında 3 isim potaya girmişti. Hangisinin eleneceği oldukça merak edilirken Survivor All Star'da ifşa iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İşte o iddiaların perde arkası...

TV ekranlarının en zorlu yarışması olan Survivor All Star tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Oldukça büyük bir izleyici kitlesi bulunan Survivor All Stargeçtiğimiz gün yapılan ada konseyi ile gündeme vurmuştu. Birbirinden başarılı 3 isimin potaya girmesi herkesi kilitlemiş ve kimin gideceğini düşündürmüştü. Elenen isim ifşa mı oldu? Yarışmaya veda eden isim kim oldu? İşte detaylar...

Survivor Elenen İsim Kim Oldu?

Dünyanın en zorlu yarışması olan Survivor All Star da izleyiciyi ekrana kilitleyen bir ada konseyi yaşandı. Haftaya kimin eleneceği oldukça merak edilirken potaya giren her üç isim de görenleri oldukça şaşırttı. Potadaki isimler birbirinden güçlü üç isim olunca herkes şaşkına uğradı. Kimin eleneceği tahmin dahi edilemezken beklenmeyen ifşa iddiaları sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Bu sene All Star bölümleriyle ekrana gelen Survivor da birbirinden güçlü, başarılı eski yarışmacılar yarışıyor. bir kaç yılda bir düzenlenen All Star bu sene de kadrosuyla büyülemeye devam ediyor. Güçlü yarışmacıların bir arada olduğu All Star'da konu eleme olduğunda da oldukça zorlu geçmesi görenlerin dikkatinden kaçmıyor. Her bir yarışmacının birbirinden güçlü ve dayanıklı olması gözlerin elemelere çevrilmesine neden oluyor. Elemelerde potaya yazmak üzere güçsüz ya da gitmeyi hak eden isim bulunmaması elemelerin daha da zorlu geçmesine neden oluyor? Peki ifşa iddialarına göre giden isim kim oldu?

Ortaya atılan ifşa iddiaları sosyal meydada hızla dağılmaya devam ediyor. Bu konuyla ilgili henüz Acun Ilıcalı ay da etkili birinden açıklama gelmezken ifşa haberlerinin doğru olup olmadığı pek çok kişi tatafından merak ediliyor. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen elemede giden ismin Hikmet olduğu konuşulsa da henüz net bir bilgi yok.