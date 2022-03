TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor All Star'da inanılmaz bir diskalifiye gerçekleşti.

TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor All Star'da inanılmaz bir diskalifiye gerçekleşti. Peki diskalifiye iddiaları ile gündeme gelen o isim kim? İşte detaylar...

All Star'da Diskalifiye Şoku!

Her sene ekranlara bomba gibi gelen Survivor bu sene All Star bölümleriyle ekrana geldi. TV ekranlarının en sevilen yarışması olan Survivor zorluğuyla da sık sık adından bahsettiriyor. Sosyal medyada sık sık konuşulan Survivor All Star bu defa öyle bir iddia ile gündeme geldi ki duyanlar resmen şok oldu. Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor All Star'da diskalifiye gerçekeşti. Peki o isim kim? İşte detaylar...

Ekranların en çok zorlu yarışması Survivor All Star birbirinden başarılı ve güçlü yarışmacıyla birleşme partisi için gün sayıyor. Bu sene oldukça zorluı geçen yarışmada yarışmacılar hem fiziksel hem psikolojik olarak oldukça zorlandığı dönemlerden geçiyor. Birleşme partisine günler kala sosyal medyada ortaya atılan iddialar ise gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı'nın kararıyla elendiği iddia edilen o yarışmacı kim? İşte detaylar...

Gönüllüler Takımında Zorlu Anlar...

Oldukça zorlu geçen 2022 Survivor All Star'da özellikle de gönüllüleri yakından etkileyecek bir diskalifiye gerçekleşti. Birbirinden zorlu ayların ardından şimdi de diskalifiye haberi ile sarsılacak olan gönüllüler takımı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Eğlenceli bir birleşme partisinin ardından diskalifiye haberi ile karşılaşacak olan gönüllüler takımında neler yaşandı? Elenen o yarışmacı kim? detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

Oldukça zorlu geçen günlerin ardından birleşme partisi ile bu zorluğa küçük bir ara veren her iki takımı da oldukça üzecek bir dikalifiye iddiası ortaya atıldı Gelecek bölümlerde açıklanacak olan diskalifiye haberi gönüllüler takımından olacak. Nisa Bölükbaşı'nın birleşme partisinde yaşanan ve henüz verilmeyen detaylar nedeniyle eleneceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Henüz Acun Ilıcalı'dan bir açıklama gelmese de Survivor izleyicilerinin gözü birleşme partisine çevrildi.