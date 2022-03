TV 8 ekranlarının en çok sevilen yarışması Survivor'da akıl almadık iddialar gündeme bomba gibi düştü. Eleme heyecanıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Survivor All Star'da Yasin Obuz'un aylık maaşı duyanların dudağını uçuklattı. Yasin Obuz'un elenmesiyle parası da kesildi. Peki Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a ne kadar verdi? İşte Yasın Obuz'un dudak uçuklatan maaşı...

Dünyanın en zorlu yarışmalarından birisi olan Survivor All Star da geçtiğimiz hafta yapılan oylama sonucu adaya veda eden isim herkesin şaşırmasına neden olmuştu. Yasin Obuz'un da içerisinde olduğu eleme potasında ipi kesilen ne yazık ki Yasin Obuz oldu. Oldukça seveni bulunan Yasin Obuz'un eleme bölümünün ardından sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.

Yasin Obuz Survivor All Star'dan Ne Kadar Kazanıyor?

Survivor All Star'ın sevilen yarışmacılarından Yasin Obuz'un All Star için aldığı maaş dudakları uçuklattı. Sosyal medyada gündem olan bu ahberin ardından Survivor yarışmacılarının maaşı da oldukça merak edildi. Peki Yasin Obuz Survivor All Star'dan toplamda ne kadar kazandı. İşte o çok merak edilen haberin detayları...

Her sene yayınlanan Survivor bu sene ekranlarda All Star bölümleriyle devam ediyor. All Star olarak ekranlara gelen Survivor'da birbirinden farklı ve başarılı yarışmacı yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda yarışan hatta şampiyon olmuş yarışmacıların bulunduğu All Star bölümü bu sene izleyicilerin yarışmayı daha heyecanlı bir şekilde izlemesini sağlarken yarışmacılarında oldukça zorlanmasına neden oluyor.

Son olarak gündem olan Survivor All Star yarışmacısı Yasin Obuz'un aldığı maaş dudakları uçuklattı. Survivor'a giden yarışmacıların para aldığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken bu hafta elenen Yasin Obuz'un Acun Ilıcalı'dan aldığı para görenleri resmen şaşkına çevirdi. Başarılı yarışmacı Yasin Obuz'un haftalık 12 bin TL. aldığı iddiaları gündemde bomba etkisi yarattı.

Son olarak Gökhan Keser ve Hikmet Yağcı ile eleme potasına giren Yasin Obuz sevenlerini üzerel All Star birinciliğine veda etti.