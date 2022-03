TV 8 Ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor All Star'da yaşananlar yine ağzıları açık bırakacak.

TV 8 Ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor All Star'da yaşananlar yine ağzıları açık bırakacak. Birleşme partisinden ifşalar sosyal medyada dağılmaya devam ederken adadan yemek kaçıran isim gündem oldu. Yeni bir diskalifiye mi söz konusu? Birleşme partisinden yemek kaçıran yarışmacı kim? İşte detaylar...

Birleşme Partisinde Yemek Hırsızlığı!

Her sene olduğu gibi bu sene de adaların birleşme dönemi olarak adlandırılan birleşme partisine çok az kaldı. Yarışmacıların enfes bir gün geçireceği birleşme partisinde hazırlıklar tam agz devam ederken yeni iddialar gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz sene de benzeri yaşanan Survivor'da bu sene de birleşme partisinden yemek mi kaçırıldı?

Yarışmacıların ödül kazanmadıkları sürece hernagi bir şeyi yemelerinin yasak olduğu Survivor All Star'da ödüllerden geriye kalan yiyecekleri de almak yasak. Hal böyle olunca yarışamcıların yemek yiyebildiği tek yer ödül alanları. Geçtiğimiz sene de Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç gibi isimlerin içine karıştığı yemek kaçırma olayında bu sene de aynı şeyler yaşanacak! Peki herkesi şoka sokan o isim kim? İşte detaylar...

Birbirinden yetenekli yarışmacılar birleşme partisi için gün sayarken sosyal medya yeni bir Survivor iddiası ile güne başladı. Survivor All Star'dan hemen sonra bir diskalifiyenin gerçekleşeceği ve bu olayın yemek kaçırmadan dolayı kaynaklandığı dedikoduları alıp başını gitti. Geçtiğimiz sene de benzeri yaşanan Survivor All Star'da bu sene de aynı şeylerin yaşanacağı iddiaları gündemde bomba etkisi yarattı. Batuhan Karacakaya'nın geçtiğimiz senede olduğu gibi bu sene de birleşme partisinden yemek alacağı dedikoduları gündeme elenme iddiaları getirdi.