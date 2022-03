TV 8 Ekranlarının en sevilen yarışması Survivor All Star'da olaylar bir türlü bitmek bilmiyor. Gündemden düşmeyen yarışma Survivor All Star'da ortaya çıkan görüntüler herkesi şok etti. Nisa Bölükbaşı'nı çılgına döndüren o olay sonrası elenen isim ise herkesi şoke etti. Elenen isim kim? Nisa Bölükbaşı neden çıldırdı? İşte detaylar...

Survivor All Star'da bitmek bilmeyen gerilim şimdi de Nisa Bölükbaşı'nı buldu. Yarışmacıların hem açlık hem de psikolojik gerilimle savaştıkları yarışmada ada hayatı git gide zorlaşmaya devam ederken sosyal medyada gündem olan bir iddia meydana geldi. Bu sene aşk ve ilişkilerle de gündem olan Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı'nı çılgına döndüren bir eleme yaşandı. Peki o isim kim?

Survivor All Star'da Diskalifiye Alarmı!

Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olarak bilinen Survivor All Star bu sene diğer her seneden daha zorlu geçmeye devam ediyor. Son olarak ada konseyinde yazılan isimler arasından Yasin Obuz'un elenmesiyle gündeme gelen Survivor All Star da şimdi de diskalifiye yaşandı. Diskalifiye haberleriyle gündeme gelen Survivor da bakın kim elendi?

Sadece TV ekranlarında değil aynı zamanda sosyal medyada da pek çok kişi tarafından takip edilen ve sevilen Survivor All Star güne damga vuran bir iddia ile gündeme geldi. Survivor All Star'da diskalifiye alarmı çalmaya başladı. Nisa Bölükbaşı'nı çılgına çeviren diskalifiye olayı birçok kişinin ilgisini çekerken merak konusu olmayı başardı.

Survivor'da geçtiğimiz sene yarışan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı yarışma sonrası ilişki yaşamaya başlamış ve daha sonrasında ikili ayrılmıştı. İlişkileri yolunda gitmeyen ikili ayrıldıktan sonra tekrar Survivor All Star'a yarışmacı olarak gelmişti. İkilinin biten ilişkileri sonrası sürekli gündeme bu konuyla gelmeleri sosyal medyada diskalifiye iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Birbirilerinden açıkça rahatsız olan ikilinin önümüzdeki günlerde diskalifiyesi yaşanacak mı? Bu iddiaları ilerleyen günlerde görmek mümkün olabilecek.