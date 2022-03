TV ekranlarının en çok izlenen yarışmaları arasında yer alan Survivor All Star'da oldukça heyecanlı bir eleme stresi başladı. Peki 30 Mart 2022 Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte 30 Mart 2022'nin elenen ismi...

TV ekranlarının en çok izlenen yarışmaları arasında yer alan Survivor All Star'da oldukça heyecanlı bir eleme stresi başladı. Peki 30 Mart 2022 Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte 30 Mart 2022'nin elenen ismi...

Uzun yıllardan bu yana yayınlanan Survivor All Star'da oldukça heyecanlı bir ada konseyi yapıldı. Ada konseyinde çıkan adaylar herkesi şaşırtırken sosyal medya gündeminde resmen bomba gibi patladı. Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor All Star bu sene daha da zordu. All Star olarak geri dönen Survivor'da bu hafta elenen isim kim? İşte detaylar...

Survivor'da Kim Elendi?

Birbirinden güçlü ve hırslı yarışmacıların ödül ve Survivor birinciliği için yarıştığı Survivor All Star'da yine birbirinden gergin anlar yaşandı. Birleşme partisiyle resmen kkısa da olsa nefes alan yarışmacılar birleşme partisinin ardından ada hayatlarına geri döndü. Yarışmaya ve ada hayatlarına kaldıkları yerden devam eden yarışmacılar oldukça gergin bir ada konseyi geçirdi. Ada konseyinde çıkan isimler ise herkesin şaşırmasına neden oldu. O isimlerden elenen kim oldu. Survivor'da kim elendi?

hem açlıkla hem psikolojik sıkıntılarla hem de ada hayatıyla her şeye rağmen başa çıkarak yarışmaya ve kazanmaya çalışan yarışmacıları oldukça zorlu bir ada konseyi bekledi. Ada konseyinde çıkan üç yarışmacı eleme adayı olarak potaya girerken bu üç isimden kimin gideceği ise oldukça merak edilmişti. Peki elenmek üzere potaya adı giren üç yarışmadan elenen isim kim oldu? İşte o ada konseyinde adaya veda eden yarışmacı...

hem hızın, hem performansın hem de psikolojik dayanıklılığın oldukça önemli olduğu Survivor'da yine yarışmacıları zorlayan bir ada konseyi yaşandı. Her yarışmacının gitmesi için bir isim yazması gerektiği Survivor All Star'da yazılan isimler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Gökhan Keser, Hikmet Yağcı ve Yasin Obuz'un isimleri eleme potasına agirerken her üç yarışmacının da oldukça başarılı olması kafa karışıklığına sebep oldu. Sosyal medyada ortaya atıan iddialar ve tahminlere göre 30 Ekim 2022'de adaya veda eden ismin Hikmet Yağcı olacağı konuşuldu.