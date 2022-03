Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı Survivor programına 2023 döneminde öyle bir isim geliyor ki! İşte detaylar...

Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı Survivor programına 2023 döneminde öyle bir isim geliyor ki; duyanlar adeta şok geçirdi! Sevenleri sosyal medyadan paylaşımlara başladı. İşte Survivor programının 2023 kadrosu…

2005 döneminde yayın hayatına giren Survivor programı yayınlandığı her dönemde reyting rekorları kırmıştı. Turabi Çamkıran, Hilmi Cem İntepe, Cemal Can Canseven gibi sevilen pek çok yarışmacının yer aldığı program, sevenleri tarafından her dönemde beklenenler arasına girmişti. Bu sene All Star’da bu yarışmacıların bulunmaması izleyenleri meraka düşürdü fakat 2023 kadrosunda bulunacağı söylenen isim, sosyal medyada bomba etkisi yarattı. İşte detaylar…

Survivor 2022 All Star bu sene en çok konuşulan ve izlenen programların arasına girmeyi başardı. Yarışmacılar arasında geçen diyaloglar ve tartışmalar izleyenleri adeta ekranlara kilitledi. Elenen isimler art arda belli olurken ve yarışmada yavaş yavaş sona doğru ilerlerken gelirim daha da fazla arttı. Özellikle bu senenin en çok konuşulan yarışmacısı Mert, adaya veda etti ve ardından ada hayatında çalkantılar meydana geldi.

Yarışmada sona doğru yaklaşırken 2023 senesi için de söylentiler ortaya atılmaya başlandı. Survivor yarışma tarihinin en çok konuşulan ve sevilen isimlerinden biri olan Turabi’nin 2023 kadrosuna dahil olacağı söylentisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yarışmada 2 galibiyete sahip olan ve ada yaşantısı ile gündemden düşmeyen Turabi’nin, yarışmaya tekrar katılacağı söylentisi herkesi heyecanlandırdı. Sevilen yarışmacının Survivor 2022 All Star’da olmaması, izleyiciler tarafından büyük üzüntü yaratmıştı. Ardından yapılan paylaşım ise “Turabi Survivor’a yeniden dönüyor” söylentilerini ortaya çıkardı. Peki Turabi Survivor’a yeniden mi dönüyor?

Yapılan paylaşım her ne kadar bu iddiaların ortaya çıkmasına neden olsa da Acun Ilıcalı’dan henüz bir açıklama gelmedi. Turabi hayranlarını heyecanlandıran bu haber ise sosyal medyada şimdiden en çok konuşulanlar arasına girdi. Survivor 2023 kadrosu hala merak konusu iken; Turabi’nin yarışmaya katılma ihtimali Survivor sevenler tarafından coşkuyla karşılandı.