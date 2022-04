Netflix'in en çok izlenen dizilerinden olan The Witcer'ın 3. sezonu ne zaman gelecek? Geçen sene 2. sezonun çok sevilmesinin ardından dizinin 3. sezonunun da gelip gelmeyeceği merak konusu oldu? Peki The Witcher 3. sezon gelecek mi?

Birinci sezonunun yayınlanması ile birlikte Netflix'in en sevilen dizilerinde yerini bulan The Witcher, oldukça büyük bir kitleye sahip oldu. Konusunun yanı sıra oyunculukları ve yüksek prodüksiyonu ile en çok izlenen dizilerden olan The Witcher, birinci sezonunun izlenmesi ve sevilmesi ardından ikinci sezonunu yayınladı. Yayınlandığı ve yayınlandıktan sonraki tarihlerde gündemden düşmeyen dizinin 3. sezonunun ise ne zaman geleceği merak konusu oldu. Peki Netflix The Witcher dizisi ne zaman yayınlanacak?

Neyflix'in sevilen yapımlarından olan The Witcher, yayınlanan her sezonu ile en çok konuşulan ve sevilen diziler arasına girmeyi başardı. Bunun üzerine sosyal medyada dizinin hayran kitlesi tarafından gelmesi planlana diğer sezonlar hakkında iddialar yer almaya başladı. Dizinin sevilmesi ve oldukça izlenmesi üzerine, her sezondan sonra yapımcılar tarafından diğer sezonun da onayı alındı. Peki The Witcher dizinin konusu ve oyuncuları nedir?

The Witcher Dizi Konusu

Garip yaratıkların, büyünün ve cadıların hüküm sürdüğü dünyada hayatta kalmak için para karşılığında avlanan Geralt karakteri dünyada yerini arayan bir cadıdır. Fantastik hikayede elfler, cüceler ve insanlar arasındaki barış, yüzyıllar sonra bozulmuştur. Bozulan barışın ardından ırklar arası savaş başlar.

The Witcher Dizisi Oyuncu Kadrosu

Henry Cavill-Rivyalı Geralt karakteri

Freya Allan-Prenses Ciri karakteri

Anya Chalotra-Vengerbergli Yennefer karakteri

Joey Batey-Jaskier karakteri

Eamon Farren-Cahir karakteri

MyAnna Buring-Tissaia de Vries karakteri

Mimi Ndiweni-Fringilla Vigo karakteri

Therica Wilson-Sabrina Glevissig

Mahesh Jadu-Vilgefortz karakteri

Jodhi May-Kraliçe Calanthe karakteri

Adam Levy-Fareçuval karakteri

Björn Hlynur Haraldsson-Kral Eist Tuirseach karakteri

Emma Appleton-Prenses Renfri karakteri

Lars Mikkelsen-Stregobor karakteri

Royce Pierreson-Istredd karakteri

Maciej Musiał-Sir Lazlo karakteri

Bart Edwards-Erlenwaldlı Urcheon karakteri

Wilson Radjou-Dara karakteri

Anna Shaffer-Triss Merigold karakteri

Mia McKenna-Marilka karakteri

The Witcher 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

İkinci sezonunun yayınlananmasının ardından yeni bir sezonun gelip geleyeceği merak konusu oldu. Bunun üzerine sosyal medyada 3. sezon ile ilgili iddialar ortaya atılmaya başladı. 3. sezonunun ne zaman geleceği hakkında henüz Netflix ve The Witcher ekibi tarafından açıklanmazken, dizinin çekimlerine başlandığı iddilar arasında yer aldı.