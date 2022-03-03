Zuhal Yalçın kimdir? Nerelidir? Zuhal Yalçın nerede oturuyor?

Zuhal Yalçın kimdir, nerede doğdu?

22 Temmuz 1971 doğumlu ve 49 yaşında olan Zuhal Yalçın, İstanbul'da dünyaya geldi.

Oyuncu Zuhal Yalçın uzun bir zaman radyo programında çalıştı. Bunun yan sıra seslendirme sanatçısı olarak da görev üstlendi. Asuman Dabak Tiyatrosu’nda oyunculuk yapan Zuhal Yalçın, eskilerden şimdiye değin pek çok sinema ve dizi karakterlerine hayat verdi.

Yakın tarihte ise Atv'de yayın hayatına başlayan Kocaman Ailem dizisinde Ayşe karakterini canlandırdı