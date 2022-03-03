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Zuhal Yalçın kimdir? Nerelidir? Zuhal Yalçın nerede oturuyor?

Zuhal Yalçın kimdir, nerede doğdu, Zuhal Yalçın nerede yaşıyor, Zuhal Yalçın'ın evi nerede, Zuhal Yalçın kaç yaşında? Zuhal Yalçın’nın öz geçmişi ile ilgili tüm merak edilen detayları sizler için bir araya topladık.

03 Mart 2022 Perşembe 18:15
Zuhal Yalçın kimdir? Nerelidir? Zuhal Yalçın nerede oturuyor?
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Zuhal Yalçın kimdir, nerede doğdu?

22 Temmuz 1971 doğumlu ve 49 yaşında olan Zuhal Yalçın, İstanbul'da dünyaya geldi.

Oyuncu Zuhal Yalçın uzun bir zaman radyo programında çalıştı. Bunun yan sıra seslendirme sanatçısı olarak da görev üstlendi. Asuman Dabak Tiyatrosu’nda oyunculuk yapan Zuhal Yalçın, eskilerden şimdiye değin pek çok sinema ve dizi karakterlerine hayat verdi.

Yakın tarihte ise Atv'de yayın hayatına başlayan Kocaman Ailem dizisinde Ayşe karakterini canlandırdı



Son Güncelleme: 03.03.2022 18:15
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Anahtar Kelimeler:
Zuhal YalçınZuhal Yalçın Hayatı
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