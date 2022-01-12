Zuhal Topal’la Sofrada’nın yeni yarışmacısı Elmas Eroğlu kimdir ?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada programında 7 Haziran Pazartesi günü yarışan isim Ceylan Özcan oldu. Programda Ceylan Özcan’ın kaynanası Elmas Eroğlu neşeli ve enerjik tavırlarıyla merak uyandırdı. Elmas Eroğlu 1971 doğumlu 50 yaşında ve İstanbul da ikamet etmektedir. Aslen Tokatlı olan Elmas Eroğlu’nun kendisine ait bir yatak üretim şirketi bulunuyor. 3 oğlu 2 gelini ve 1 torunu olan yarışmacı enerjik ve neşe dolu halleriyle göz doldurdu. Program sırasında Latin dansı yaparak herkesi eğlendiren Elmas Eroğlu iyi derecede salsa yapabiliyor.

7 Haziran ve 11 Haziran arasında şampiyonluk için yarışan ilk isim Ceylan Özcan ve kaynanası Elmas Eroğlu oldu. Ceylan Özcan ve kaynanası Elmas Eroğlu diğer yarışmacılardan bu hafta 28 puan almayı başardı. Diğer günler yarışacak isimler ise şöyle:

8 Haziran 2021 Salı günü Seda Kurt ve kaynanası Elfide Kurt

9 Haziran 2021 Çarşamba Fatma Türk ve kaynanası Güliser Türk

10 Haziran 2021 Perşembe Çiğdem Öztürk ve kaynanası Nezahet Öztürk

11 Haziran 2021 Cuma Zerrin Ubay ve kaynanası Nursen Ubay