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Zuhal Topal’la Sofrada’nın yeni yarışmacısı Elmas Eroğlu kimdir ?

FOX TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Zuhal Topal’ın yaptığı yemek yarışmasında bu hafta ilk yarışan isim Elmas Eroğlu oldu. 7 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümde neler yaşandı? Haftanın ilk günü yarışan Elmas Eroğlu kimdir? Elmas Eroğlu diğer yarışmacılardan kaç puan aldı? İzleyicilerin severek takip ettiği Zuhal Topal’la Sofrada programında yaşanan detaylar haberimizde.

12 Ocak 2022 Çarşamba 03:24
Zuhal Topal’la Sofrada’nın yeni yarışmacısı Elmas Eroğlu kimdir ?
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada programında 7 Haziran Pazartesi günü yarışan isim Ceylan Özcan oldu. Programda Ceylan Özcan’ın kaynanası Elmas Eroğlu neşeli ve enerjik tavırlarıyla merak uyandırdı. Elmas Eroğlu 1971 doğumlu 50 yaşında ve İstanbul da ikamet etmektedir. Aslen Tokatlı olan Elmas Eroğlu’nun kendisine ait bir yatak üretim şirketi bulunuyor. 3 oğlu 2 gelini ve 1 torunu olan yarışmacı enerjik ve neşe dolu halleriyle göz doldurdu. Program sırasında Latin dansı yaparak herkesi eğlendiren Elmas Eroğlu iyi derecede salsa yapabiliyor.

7 Haziran ve 11 Haziran arasında şampiyonluk için yarışan ilk isim Ceylan Özcan ve kaynanası Elmas Eroğlu oldu. Ceylan Özcan ve kaynanası Elmas Eroğlu  diğer yarışmacılardan bu hafta 28 puan almayı başardı. Diğer günler yarışacak isimler ise şöyle:

8 Haziran 2021 Salı günü Seda Kurt ve kaynanası Elfide Kurt

9 Haziran 2021 Çarşamba Fatma Türk ve kaynanası Güliser Türk

10 Haziran 2021 Perşembe Çiğdem Öztürk ve kaynanası Nezahet Öztürk

11 Haziran 2021 Cuma Zerrin Ubay ve kaynanası Nursen Ubay



Son Güncelleme: 12.01.2022 03:24
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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal’la SofradaFox TvElmas Eroğlu
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