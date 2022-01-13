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Zuhal Topal’la Sofrada’nın yeni ismi Hicran Ergün Kimdir ?

FOX TV ekranlarının sevilen gündüz kuşağa programı Zuhal Topal’la Sofrada hafta içi her gün izleyici ile buluşuyor. Başarılı sunucu ve oyuncu Zuhal Topal’ın sunduğu yemek programına her hafta yeni isimler katılıyor. Bu haftanın en çok konuşulan isimi Hicran Ergün oldu. Hicran Ergün kimdir? Hicran Ergün kaç yaşında, evli mi? soruları izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Merak edilen soruların cevabı haberimizde.

13 Ocak 2022 Perşembe 20:14
Zuhal Topal’la Sofrada’nın yeni ismi Hicran Ergün Kimdir ?
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FOX TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada programına bu hafta katılan Hicran Ergün izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. 4 Haziran 2021 Cuma günü 620. Bölümüyle ekranların karşına çıkan programda bu hafta yemekleri ile yarışan isim Hicran Ergün oldu.

Hicran Ergün kimdir?

Hicran Ergün 1999 Siirt doğumludur.22 yaşındaki genç yarışmacı, Serhat Ergün ile dört yıllık evlidir. Aslen Siirtli olan Hicran Ergün İstanbul ilinde ikamet etmektedir.

4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan bölümde yarışan Hicran Ergün toplam da 35 puan aldı. Zuhal Topal’la sofrada programının 620. Bölümde yarışan Hicran Ergün ‘e ait ">videoya buradan ulaşabilirsiniz.


Son Güncelleme: 13.01.2022 20:14
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Zuhal Topalla SofradaHicran ErgünZuhal Topal’la Sofrada 620.bölüm
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