Zuhal Topal’la Sofrada’nın yeni ismi Hicran Ergün Kimdir ?

FOX TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada programına bu hafta katılan Hicran Ergün izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. 4 Haziran 2021 Cuma günü 620. Bölümüyle ekranların karşına çıkan programda bu hafta yemekleri ile yarışan isim Hicran Ergün oldu.
Hicran Ergün kimdir?
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan bölümde yarışan Hicran Ergün toplam da 35 puan aldı. Zuhal Topal’la sofrada programının 620. Bölümde yarışan Hicran Ergün ‘e ait ">videoya buradan ulaşabilirsiniz.
Son Güncelleme: 13.01.2022 20:14