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Zuhal Topal’la Sofrada'nın yarışmacıları kim? Kaç puan aldılar?

Zuhal Topal’la Sofrada programının yarışmacıları açıklandı. Peki 7-11 Haziran tarihleri arasında yarışacak yarışmacıların ilki Zuhal Topal’den kaç puan aldı? İşte yanıtı…

12 Ocak 2022 Çarşamba 01:27
Zuhal Topal’la Sofrada'nın yarışmacıları kim? Kaç puan aldılar?
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Fox TV ekranlarında üç sezondur yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada programı, izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. 7-11 Haziran arasında programda yarışacak olan yarışmacıların kim olduğu merak ediliyordu. Sezon finali öncesindeki son hafta olacak bu haftada kimler yarışacak?

Zuhal Topal’la Sofrada’nın Pazartesi yayınlanan bölümünde yarışan gelinin yaptığı yemeklere verilen puanlar da belli oldu. Ceylan Özcan ve kayın validesi olan Elmas Eroğlu, diğer yarışmacılar Elfide Kurt’tan 6, Güliser Türk’ten 5, Nezahat Öztürk’ten 5, Nursen Ubay ve son olarak Zuhal Topal’dan 7 puan alarak toplamda 28 puana ulaştı. Yarışacak diğer isimler ise şu şekilde:

- 8 Haziran Salı = Seda Kurt ve kaynanası Elfide Kurt

- 9 Haziran Çarşamba = Fatma Türk ve kaynanası Güliser Türk

- 10 Haziran Perşembe = Çiğdem Tamam Öztürk ve kaynanası Nezahat Öztürk

- 11 Haziran Cuma = Zerrin Ubay ve kaynanası Nursen Ubay

Bugün yayınlanacak yeni bölümde ise gelin olarak Seda Kurt ve oyun kayın validesi Elfide Kurt yarışacak. Bu haftanın şampiyonu ise 11 Haziran Cuma günü yayınlanacak programın yeni bölümünde belli olacak.

 


Son Güncelleme: 12.01.2022 01:27
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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topalla SofradaYarışma
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