İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Zuhal Topal’la Sofradanın kaynanalarından Nezahat Erdoğan kim?

Hafta İçi her gün FOX televizyonlarının gündüz kuşağında yer alan Zuhal Topalla sofra da programa kaynana ve gelinleri yarıştırmaya devam ediyor. 24 Mart Çarşamba itibariyle Güney Afrikalı gelini Germaine İkizler ile soflarını yarıştıracak kaynana Nezahat Erdoğan ı izleyiciler merak etti. Bizde siz okuyucularımız için Nezahat Erdoğan kimdir? Ve daha fazlasına araştırıp derledik.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:25
Zuhal Topal’la Sofradanın kaynanalarından Nezahat Erdoğan kim?
Takip Et:

Kaynana Nezahat Erdoğan Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşamına devam ediyor. Bir evlilik yapmış ve kocasından 30 yıl önce boşanmış. Nezahat, iki erkek iki kız olmak üzere 4 çocuğa sahip bir anne. Neşeli tavrıyla dobra dobra bir kadın. Haksızlığı asla kabullenemediğini ve çok dikkatli bir kişilik barındırdığını söyledi. Gelinini istemek amaçlı Afrika’ya gittiğini ve orada bulunan yerli kabilelerle birlikte dans ettiğini söyledi. İlk zamanlar geliniyle hiç anlaşamadığını söyleyen Nezahat gelini Germanie’ nin Türkçe öğrendikten sonra bu sorunu aştıklarını açıkladı.

Zuhal Topal’la Sofrada Nezahat Erdoğan’ın verdiği puanlar

Her hafta yeni yarışmacılar devam eden Zuhal Topal’la Sofrada Programı bu haftaki yayın aralığı 22 Mart Pazartesi günü ve 26 Mart 2021 Cuma günüdür. Dikkat çekerek seyirciden beğeni toplayan kaynana Nezahat in gelini bugün Çarşamba günü yarıştı. Nezahat Erdoğan daha önce yarışan gelinlerden Medine’ye 6 Nuriye’ye ise 4 puan verdi.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NezahatFoxZuhalTopalGermanieNezahaterdoğanGermanieikizler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavuz Şeker kimdir?
Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi

Popüler Haberler

Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Leyla Sayar kimdir? Leyla Sayar'ın hayatı
Berrak Kuş kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?
Hakan Boyav kimdir?
Oyuncu Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman nereli, kaç yaşında?
Rüyada bal görmek ne demek? Rüyada bal yemenin anlamı nedir?
Tom Hiddleston The Essex Serpent kadrosuna katıldı.
Jupiter’s Legacy dizisinin konusu ve oyuncuları
Doğan Kuban kimdir? Nereli, necidir?
Netflix The Billion Dollar Code dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Oyuncu Ali Sunal kimdir?
Helin Avşar kimdir, nerede doğmuştur? Helin Avşar evli mi? Helin Avşar kaç yaşında?
İpek Karapınar kimdir, nerede doğmuştur? İpek Karapınar evli mi? İpek Karapınar kaç yaşında?
Oyuncu Derya Şensoy kimdir? Derya Şensoy nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Uğur Polat kimdir? Uğur Polat nereli, kaç yaşında?
Merve Sevi kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.