Zuhal Topal’la Sofradanın kaynanalarından Nezahat Erdoğan kim?

Kaynana Nezahat Erdoğan Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşamına devam ediyor. Bir evlilik yapmış ve kocasından 30 yıl önce boşanmış. Nezahat, iki erkek iki kız olmak üzere 4 çocuğa sahip bir anne. Neşeli tavrıyla dobra dobra bir kadın. Haksızlığı asla kabullenemediğini ve çok dikkatli bir kişilik barındırdığını söyledi. Gelinini istemek amaçlı Afrika’ya gittiğini ve orada bulunan yerli kabilelerle birlikte dans ettiğini söyledi. İlk zamanlar geliniyle hiç anlaşamadığını söyleyen Nezahat gelini Germanie’ nin Türkçe öğrendikten sonra bu sorunu aştıklarını açıkladı.

Zuhal Topal’la Sofrada Nezahat Erdoğan’ın verdiği puanlar

Her hafta yeni yarışmacılar devam eden Zuhal Topal’la Sofrada Programı bu haftaki yayın aralığı 22 Mart Pazartesi günü ve 26 Mart 2021 Cuma günüdür. Dikkat çekerek seyirciden beğeni toplayan kaynana Nezahat in gelini bugün Çarşamba günü yarıştı. Nezahat Erdoğan daha önce yarışan gelinlerden Medine’ye 6 Nuriye’ye ise 4 puan verdi.