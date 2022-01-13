Zuhal Topal’la Sofrada Zehra Aytekin kimdir?

Gündüz kuşağının ilgi ile takip edilen yarışma programlarından birisi olan Zuhal Topal’la Sofrada’nın 3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlanan bölümünde yarışan Nuray Çolak Aytekin’in kaynanası olan Zehra Aytekin merak ediliyor.

Zuhal Topal’la Sofrada kaynana Zehra Aytekin kimdir?

Aslen Balıkesirli olan Zehra Aytekin Bandırma’da yaşamaktadır. Emekli hemşire olan Zehra Aytekin emeklilik sonrasında arıcılık yapmaya başlamış ve halen arıcılık yapmaktadır.

Zehra Aytekin’in diğer yarışmacılara verdiği puanlar