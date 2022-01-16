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Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında Merve Güven kim?

Hafta içi her gün gelen Fox Tv ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışma programında her hafta birbirinden farklı yarışmacılar yarışıyor. Gelin adayları kayınvalidelere yemeklerini beğendirmek için yarışıyor. Yarışmacılardan Merve Güven kimdir? Yarışmaya katılmak için başvuru şartları neler? soruların yanıtlarını haberimizde veriyoruz.

16 Ocak 2022 Pazar 16:15
Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında Merve Güven kim?
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Fox Tv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışması hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın formatında gelin adayları yaptıkları yemekler ile birlikte sunum ve davranış olarakta kayınvlide ve Zuhal Topal tarafından değerlendirmeye giriyorlar. Puanları alan gelinler hafta sonunda hesaplanarak büyük ödülün sahibi oluyor. 

18 Mayıs Salı gününün yarışmacısı Merve Güven izleyenler tarafından merak edilen yarışmacılardan biri oldu. Yozgat'lı olduğu bilinen gelin adayı kaç yaşında? 

1997 Ankara doğumludur. Edebiyat mezunu olan Güven, sınıf öğretmenliği yapıyor. Kendisi tam bir sunum meraklısı olduğunu iddia ediyor. Fincanlara karşı zaafı bulunuyor. 2019 senesinde Melih Güven ile hayatını birleştiren Merve Güven'in bir tane çocuğu var. Ankara Keçiören'de ikamet ediyor. 

18 Mayıs puan tablosu için tıklayın!

18 Mayıs Salı günü Merve Güven'in puan sıralaması şu şekildedir;

Ayşe Yaprak: 5

Kezban Karataş: 7 

Şükran Özhan: 4

Derya Şengül: 7

Zuhal Topal: 7  

Merve Güven toplamda 30 puanın sahibi oldu. Yarışmada iddialı olduklarını söyleyen gelin ve kayınvalide bakalım 15 bin TL'nin sahibi olabilecek mi?


Son Güncelleme: 16.01.2022 16:15
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Fox TvZuhal TopalSofradaMerve Güven
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